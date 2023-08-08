Завели более сотни дел: в ГБР рассказали о схемах и мотивах разоблаченных военкомов

Правоохранители направили в суд уже 15 обвинительных актов относительно злоупотреблений должностных лиц ТЦК. Пресс-служба ведомства напомнила, какие наиболее резонансные факты были выявлены во время проверок.

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Государственное бюро расследований (ГБР) расследует уже 112 уголовных производств, касающихся злоупотреблений должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ведомства.

В ГБР добавили, что в суд направили уже 15 обвинительных актов, и предупредили об усилении противодействия преступлениям в военкоматах. Правоохранители заверили, что любые схемы будут разоблачены, а виновные будут наказаны за содеянное.

"Мотивами "популярных" правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны", — отметили в бюро.

В публикации говорится, что проверка ТЦК продолжается.

Пресс-служба напомнила наиболее резонансные разоблаченные факты:

военком в Запорожье помогал "заработать" окружению и прятал от суда криминальных элементов;

военный комиссар на Закарпатье использовал солдат как рабочую силу для строительства имения;

чиновник ТЦК на Киевщине способствовал выезду уклонистов за границу;

работник военкомата в Полтавской области избил своего подчиненного;

в Одессе о подозрении в незаконном обогащении сообщили экс-комиссару;

в Ровенской области руководитель ТЦК сел за решетку после того, как избил военного;

военком в Черкасской области "отмазывал" военнообязанных от службы за 10 тысяч долларов;

в Винницкой области разоблачили преступную группу, которая способствовала уклонистам в местном ТЦК;

в Краматорском районе действовал механизм выдачи фиктивных документов для пересечения границы, к которому был причастен военком из Донецкой области;

перед судом предстанут "дельцы" из Буковины, которые хотели заработать на оформлении справок об отсрочке от мобилизации.

Напомним, 3 августа в ГБР сообщили о задержании чиновника КГВА. По данным следствия, он помогал призывникам выезжать из страны за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. Во время обысков у него дома правоохранители изъяли более 48 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

На задержание чиновника отреагировали в администрации. Пресс-служба КГВА подчеркнула, что любые предыдущие заслуги не могут оправдать преступление наживы во время войны. В публикации говорилось, что власть должна "очиститься от предательства".