"Использовал конспирацию": в Киеве задержали бывшего одесского военкома, — ГБР (фото)

Бывший начальник областного ТЦК Евгений Борисов, как уверяют правоохранители, скрывался от следствия — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение.

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24 июля в Киеве работники Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, сообщает пресс-служба ГБР.

По информации правоохранителей, два дня продолжались активные поиски и, в конце концов, он был обнаружен и задержан в Киеве.

Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и т.д.

Учитывая попытки бывшего начальника Одесского ТЦК и СП скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Задержание бывшего одесского военкома Фото: ГБР

Задержание бывшего одесского военкома Фото: ГБР

Задержание бывшего одесского военкома Фото: ГБР

Во время досудебного расследования Бюро собрало огромный массив доказательной базы. Для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также правоохранители будут исследовать материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) относительно признаков незаконного обогащения бывшего военкома на более 188 млн грн.

В субботу, 22 июля, ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.

Бывшего военкома подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения — совершении уголовного преступления (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 28 июня стало известно, что одесского военкома Борисова после расследования "Батальон Испания" уволили с должности. По словам спикера ОК "Юг", после увольнения Евгения Борисова с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки его обязанности были возложены на заместителя начальника этого центра.

В мае ГБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины и отстранило военкома от должности.