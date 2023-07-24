"Використовував конспірацію": у Києві затримали колишнього одеського воєнкома, — ДБР (фото)

Колишній начальник обласного ТЦК Євген Борисов, як запевняють правоохоронці, переховувався від слідства — змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.

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24 липня у Києві працівники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, повідомляє пресслужба ДБР.

За інформацією правоохоронців, два дні тривали активні пошуки й, з рештою, його було виявлено та затримано у Києві.

Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо

Враховуючи намагання колишнього начальника Одеського ТЦК та СП сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Затримання колишнього одеського воєнкома Фото: ДБР

Затримання колишнього одеського воєнкома Фото: ДБР

Затримання колишнього одеського воєнкома Фото: ДБР

Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний масив доказової бази. Для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також правоохоронці будуть досліджувати матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо ознак незаконного збагачення колишнього воєнкома на понад 188 млн грн.

У суботу, 22 липня, йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Колишнього воєнкома підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що одеського воєнкома Борисова після розслідування "Батальйон Іспанія" звільнили з посади. За словами спікера ОК "Південь", після звільнення Євгена Борисова з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки його обов'язки було покладено на заступника начальника цього центру.

У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України і відсторонило військкома від посади.