Заставлял солдат строить ему дом: военком на Закарпатье получил подозрение (фото, видео)

Начиная с марта 2023 года украинские военные вместо службы занимались строительными работами на участке, принадлежащем военкому Ужгородского района, рассказали в ГБР.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военному комиссару одного из районов Закарпатья, который, по версии следствия, принуждал военнослужащих работать на стройке собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники государственного бюро пришли к выводу о том, что военный комиссар одного из Ужгородских районных ТЦК (название района не упоминается) заставлял "мотивированных и патриотически настроенных" подопечных строить ему имение. Известно, что подозреваемый мужчина родился и учился на территории нынешней РФ.

Начиная с марта 2023 года, украинские солдаты вместо службы занимались строительными работами на участке, принадлежащем местному военкому. Подозреваемый отдал соответствующее распоряжение.

Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Фото: ГБР Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома Обыск у ужгородского военкома

Сотрудники ГБР 1 августа провели обыски на строительном участке, в квартире и рабочем кабинете подозреваемого. На стройплощадке три солдата выполняли работы. Военнослужащие дают показания следствию.

Видео, снятое на строительстве дома военкома в Ужгородском районе

В ходе обысков изъяли 3,5 тысячи долларов, а также российскую государственную атрибутику, среди прочего:

монеты;

документы о получении образования в РФ;

одежда с символикой СССР и РФ;

удостоверения офицера МО ССР;

значки, кокарды, пилотки и георгиевская лента.

Подозреваемому сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Напомним, что в Днепропетровской области военком заработал 350 тыс. долларов за время войны. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины. По информации ведомства, фигурант дела в течение полугода оформил на родственников несколько автомобилей и две квартиры в Днепре, а также предприятие на еще одного члена семьи.

Также сообщалось о том, могут ли военкомы заполнять повестки перед выдачей.