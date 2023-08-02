Змушував солдатів будувати йому будинок: військком на Закарпатті отримав підозру (фото, відео)

Починаючи з березня 2023 року українські військові замість служби займалися будівельними роботами на ділянці, яка належить військкому Ужгородського району, розповіли у ДБР.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який, за версією слідства, примушував військовослужбовців працювати на будівництві власного будинку. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Співробітники державного бюро дійшли висновку про те, що військовий комісар одного з Ужгородських районних ТЦК (назву району не згадують) змушував "вмотивованих і патріотично налаштованих" підопічних будувати йому маєток. Відомо, що підозрюваний чоловік народився і навчався на території нинішньої РФ.

Починаючи з березня 2023 року, українські солдати замість служби займалися будівельними роботами на ділянці, що належить місцевому військкому. Підозрюваний віддав відповідне розпорядження.

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Співробітники ДБР 1 серпня провели обшуки на будівельній ділянці, у квартирі та робочому кабінеті підозрюваного. На будмайданчику три солдати виконували роботи. Військовослужбовці дають свідчення слідству.

Відео, зняте на будівництві будинку військкома в Ужгородському районі

Під час обшуків вилучили 3,5 тисячі доларів, а також російську державну атрибутику, серед іншого:

монети;

документи про здобуття освіти у РФ;

одяг із символікою СРСР і РФ;

посвідчення офіцера МО РСР;

значки, кокарди, пілотки й георгіївська стрічка.

Підозрюваному повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області військком заробив 350 тис. доларів за час війни. Про це повідомила пресслужба МВС України. За інформацією відомства, фігурант справи протягом пів року оформив на родичів кілька автомобілів, дві квартири в Дніпрі, а також підприємство на ще одного члена сім'ї.

Також повідомлялося про те, чи можуть військкоми заповнювати повістки перед видачею.