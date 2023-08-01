У Дніпропетровській області військком заробив 350 тисяч доларів за час війни, — МВС (фото)

У міністерстві заявили, що підозрюваний за півтора року встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпра, а також підприємство на іншого члена сім'ї.

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У Дніпропетровській області військком заробив 350 тисяч доларів США за час повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявили у пресслужбі МВС.

Повідомляється, що підозрюваний за півтора року встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпра.

"Фігурант також зареєстрував на члена сім'ї (фізичну особу-підприємця) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м²", — йдеться в повідомленні.

У керівника обласного ТЦК провели обшуки за місцем роботи та проживання. Також обшуків зазнали його близькі особи, які були залучені до злочинної діяльності.

"Військкому загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років", — зазначили в МВС.

У Дніпропетровській області воєнком заробив 350 тисяч доларів США

Нагадаємо, що голова НАЗК заявив, що Одеський військком Борисов "заробив" під час роботи в ТЦК 188 млн грн. За словами Олександра Новікова, одеський військком заявив, що гроші він отримав як "позики від доброзичливців".

Також повідомлялося, що суд заарештував головного військкома Рівненської області, який побив військового. Якщо провину військкома Луцюка доведуть, то він може сісти до в'язниці на 12 років, повідомляють у ДБР.

Крім того, нагадаємо, що родина львівського військкома Дубового заволоділа віллою з басейном. Згідно з даними розслідувачів, родина львівського військкома Андрія Дубового у різний спосіб заволоділа шістьма земельними ділянками, причому за всі — не сплатила жодної гривні.