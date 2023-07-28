Суд заарештував головного військкома Рівненської області, який побив військового: що йому загрожує

Якщо провину військкома Луцюка доведуть, то він може сісти до в'язниці на 12 років, повідомляють у ДБР.

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Очільника Рівненського обласного територіального центру соціальної підтримки та комплектування Сергія Луцюка, підозрюваного в побитті військового, заарештували за рішенням суду (помістили в СІЗО). Про це в п'ятницю, 28 липня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Так, Рівненський міський суд визначив запобіжний захід для Сергія Луцюка у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. При цьому термін арешту не вказується.

Сергій Луцюк, голова Рівненського ТЦК і СП Фото: Скриншот

У Рівному військком побив військового — що відомо

27 липня у ДБР повідомили, що викрили голову обласного ТЦК і СП Рівненської області Сергія Луцюка, який побив битою підлеглого військовослужбовця. При цьому слідство встановило, що дійство знімав на телефон голова районного ТЦК.

Що загрожує військкому

Згідно із законодавством України, головний військком може бути визнаний винним у перевищенні своїх військових повноважень і влади, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За такий злочин йому загрожує покарання аж до 12 років позбавлення волі, зазначили в ДБР.

Однак остаточне рішення ухвалить суд на основі наданих доказів і проведеного розслідування.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що суд наклав арешт на майно і гроші, які належать колишньому керівнику Одеського обласного ТЦК і СП Євгену Борисову та його родичам. Борисова підозрюють у незаконному збагаченні.