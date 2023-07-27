Головний військком Рівненщини побив військовослужбовця: його затримало ДБР (відео)

Відбулися обшуки й у керівника районного ТЦК та СП, у якого працівники ДБР виявили пакети з білою речовиною, яка може бути амфетаміном, та знаряддя для вживання наркотиків.

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка, який побив військовослужбовця, а керівник районного ТЦК усе зняв на телефон. Про це повідомили в ДБР.

"Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка", — йшлося в повідомленні ДБР.

Таким чином керівник Рівненського обласного ТЦК побив підлеглого, зокрема з допомогою бити, а керівник районного ТЦК усе зняв на телефон. Постраждалого також змушували ставати навколішки та вимолювати пробачення.

Своєю чергою 26 липня ДБР провело шість обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах посадовців. Зокрема, було виявлено та вилучено телефони, один із яких належить потерпілому військовому. Тоді як за місцем проживання Луцюка виявили биту, якою він побив чоловіка. Також у керівника районного ТЦК та СП вилучили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, та знаряддя для вживання наркотиків.

У результаті посадовця затримали. Йому оголосили про підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Посадовцю загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Головного військкому також затримано, йому оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

"Ініційовано звернення до слідчого судді щодо обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення від посад", — додали в ДБР.

Нагадаємо, 26 липня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк заявив, що комісія від Міноборони почала перевіряти діяльність Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, 27 липня працівнику поліції та керівнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Донецькій області повідомили про підозру через одержання хабаря.