Porsche, Mercedes, будинки та квартири в Одесі: майно сім'ї ексвійськкома Борисова заарештували

За інформацією слідчих, родичі Євгена Борисова спробували вивезти за кордон автомобіль Porsche Macan Macan GTS 2016, який у його справі значиться в доказовій базі.

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За матеріалами розслідування Державного бюро суд наклав арешт на майно, грошові кошти, зокрема й на банківських рахунках, які належать колишньому керівнику Одеського обласного ТЦК і СП Євгену Борисову та його родичам. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Список арештованого майна військкома Борисова

Нерухомість:

Земельні ділянки в Одеській області площею понад 2 га;

Два будинки в Одесі площею понад 420 кв. м;

Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;

Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;

Транспорт:

Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску;

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску;

Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску;

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року випуску;

Porsche Macan GTS, 2016 року випуску;

Audi A6, 1999 року випуску та ін.

За інформацією слідчих, родичі Борисова спробували вивезти за кордон частину майна, яке у його справі значиться в доказовій базі.

Автомобіль Porsche Macan GTS 2016

Автомобіль Porsche Macan Macan GTS 2016, зареєстрований на невістку ексголови ТЦК, зупинили на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", на кордоні з Румунією. Засіб пересування вилучили. Повідомляється, що є підстави вважати, що його придбали нечесним шляхом.

Родичі Борисова спробували вивезти за кордон частину майна

Нагадаємо, що екскерівник Одеського обласного ТЦК повідомив, що мав намір виїхати за кордон для "обстеження в турецького хірурга". Він також згадав про те, що втрачав свідомість від пострілів іншого військовослужбовця.

Також повідомлялося, що адвокат Олександр Чабаненко розповів, як Україні повернути награбоване корупціонерами за підсумками справи військком Борисова.