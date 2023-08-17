Звільнення всіх обласних військкомів: Зеленський затвердив рішення РНБО (документ)

Згідно з указом президента, контроль за виконанням рішення поклали на главу Ради оборони і нацбезпеки Олексія Данілова.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який затверджує рішення Ради національної оборони і безпеки (РНБО), що передбачає звільнення всіх голів обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Відповідний документ 16 серпня опубліковано на сайті Офісу президента.

У документі йдеться, що контроль за виконанням рішення РНБО покладено на керівника відомства Олексія Данілова.

Про що йдеться в рішенні РНБО

Нагадаємо, що 11 серпня Рада національної безпеки і оборони вирішила рекомендувати головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному звільнити всіх керівників обласних ТЦК і СП.

Питання про це на засіданні порушив президент Володимир Зеленський. Він рекомендував призначити на посади голів ТЦК військових, які перебували на фронті, але зараз не можуть брати участь у бойових діях через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, 12 серпня у Верховній Раді заявили, що після звільнення всіх обласних військкомів займуться "чисткою" районних і міських ТЦК.

14 серпня стало відомо, що Зеленський оцінив роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) і анонсував розв'язання наявних проблем.