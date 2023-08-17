В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: коли вони закінчяться

Продовження терміну воєнного стану вплине на політичне життя українців. Зокрема, на невідомий термін відкладено вибори до Верховної Ради України.

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17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують термін воєнного стану і мобілізації в Україні. Що це означає для українців, розібрався Фокус.

На сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроєктів №9532 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україн" та №9533 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". У тексті законопроєктів ідеться про затвердження двох указів президента від 26 липня 2023 року: №452/2023 та №451/2023.

Воєнний стан в Україні: деталі

В указі президента Зеленського №451/2023 вказано, що воєнний стан в Україні продовжено, починаючи з 18 серпня 2023 року. Тривалість продовження — на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Про те, як рішення очільника держави вплине на українців, ідеться у пункті 2 указу. Зокрема, зазначається, що на час воєнного стану обмежують певні права та свободи громадян.

Які права обмежують під час воєнного стану:

право на вільне пересування — наприклад, вводиться комендантська година;

право на володіння майном — допускається відчуження майна з майбутньою компенсацією;

право на приватне життя — можливе прослухування засобів зв'язку;

право на участь громадян в управління державою.

Щодо останнього пункту зазначимо, що у жовтні 2023 року мали б відбутись вибори до Верховної Ради України. Через воєнний стан їх відкладуть.

Мобілізація в Україні: як зачепить громадян

В указі президента №452/2023 ідеться про продовження терміну загальної мобілізації на 90 діб, починаючи з 18 серпня.

Під час загальної мобілізації призвати до лав ЗСУ можуть чоловіків віком від 18 до 60 років — ідеться лише про тих, хто придатний до військової служби або є резервістом.

Мобілізаційні заходи проводяться Територіальними центрами комплектування. Співробітники ТЦК та СП розсилають громадянам виклики або вручають ці виклики-повістки у громадських місцях. Варто наголосити, що вручення повістки є законним, якщо громадянин отримує її особисто і в присутності уповноваженого представника військкомату.

Нагадуємо, президент підписав указ, яким звільнив керівників усіх обласних центрів комплектування. Одна з причин подібного рішення — повідомлення громадян та правоохоронців про зловживання в установах, які причетні до проведення мобілізаційних заходів.

У Верховній Раді також звернули увагу на ситуацію в ТЦК та військово-медичних комісіях. Зокрема, працюють над певними новаціями у законодавстві, щоб реалізувати "комплексний" підхід щодо розв'язання проблеми.