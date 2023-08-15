Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку біля церкви — пояснення юриста

Військовозобов'язані чоловіки, отримавши повістку, повинні з'явитись до військкомату. Щоб вручення цього документу було законним мають виконуватись дві обов'язкові умови.

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Чинне законодавство України містить норми, в яких детально описано, як вручається повістка. Експерт пояснив, які особливості цього процесу і чи впливає на процес місце, де все відбувається. Про це ідеться у статті на порталі "Еспресо".

Зі слів юриста Геннадія Дубова, повістка вручається за виконання кількох умов. По-перше, її мають вручити особисто людині, яка підлягає мобілізації до лав ЗСУ. По-друге, вручати її повинна спеціально уповноважена особа.

Місце вручення повістки не важливе, наголосив юрист. Тобто подія може статись навіть біля церкви, до якої прийшов громадянин, щоб справити свої потреби як віруючого.

Втім Дубов визнав, що обурення громадян, який зупиняються біля релігійних закладів, справедливі, але військкомати мають на це право: "Дії щодо вручення повісток у військкомат біля церков з погляду чинного законодавства законні".

Мобілізація в Україні: деталі

Процедура мобілізації регулюється низкою законів, указами президента, постановами Кабміну. Один з основних актів, які стосуються цієї теми — Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізації". Також під час війни діє указ президента №65 "Про загальну мобілізацію", прийнятий 24 лютого 2022 року.

Під час загальної мобілізації громадяни отримують виклики від Територіального центру комплектування (або інших органів, якщо вони резервісти) та повинні прибути у відповідні центри до встановленого терміну. При цьому дата прибуття вказується у повістці, яку вони отримали особисто.

Якщо не прибути до ТЦК та СП у встановлені законом строки, то може настати кримінальна відповідальність. Зокрема, відкривається провадження за ст. 336 Кримінального кодексу — "ухилення від призову на військову службу". Можливе покарання за цією статтею — ув'язнення терміном від 3 по 5 років

Вручення повісток: хто отримує

Під час загальної мобілізації призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які здатні нести військову службу, а також ті, хто перебуває у резерві. У першу чергу мобілізують тих, хто має військовий досвід. Але навіть якщо його немає, усі громадяни повинні з'явитись до ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік.

Загалом можна виділити наступні види повісток, які можуть отримати військовозобов'язані:

повістка для уточнення облікових даних — у цьому випадку уточнюють інформацію, наприклад, про зміни в сімейному стані чи стані здоров'я тощо;

повістка для проходження військово-лікарської комісії — для перевірки стану здоров'я, також до повістки додаються ще два документи — картка обстеження та карта медогляду;

призов до лав ЗСУ — у цьому випадку потрібно негайно прибути до призовної дільниці, маючи при собі паспорт, військовий квиток або посвідчення про приписку (також, за наявності, обліково-послужну картку або мобілізаційне розпорядження);

мобілізаційне розпорядження — це документ вручається чоловікам, які пройшли медкомісію та визнані придатними. Отримавши це розпорядження потрібно прибути на призовний пункт протягом 24 годин.

Нагадуємо, мобілізацію в Україні продовжено до 18 листопада 2023 року. Є кілька категорій громадян, які не підлягаються мобілізаційним заходам: серед них — громадяни, залучені на державну службу або на важливі виробництва.

Покарання за ухилення від мобілізації можливе не лише через неприбуття до ТЦК та СП: карають також громадян, які пошкодили певні види документів.