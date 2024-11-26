Найшвидші темпи з початку вторгнення: Reuters про просування ЗС РФ в Україні

У листопаді російські війська зайняли близько 600 кв. км українських територій, зазначає Reuters. Київ, у свою чергу, утримує в Курській області РФ близько 800 квадратних кілометрів.

Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з моменту початку вторгнення у 2022 році. Тільки за останній місяць путінська армія зайняла територію розміром із половину Лондона, пише Reuters.

Протягом двох років лінія фронту протяжністю близько 1000 км, в основному, залишалася статичною, до наступів, які почалися в липні. У листопаді російські війська зайняли 600 кв. км, зазначає агентство з посиланням на дані ресурсу DeepState.

Військовий аналітик фінської компанії Black Bird Group Пасі Паройнен заявив, що цього місяця російські війська взяли під контроль територію площею близько 667 кв. км, пославшись на дані, які, за його словами, можуть містити деякі жовтневі досягнення, зазначені із затримкою.

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Російські джерела стверджують, що за останній тиждень ЗС РФ захопили майже 235 кв. км на Україні, що є тижневим рекордом для 2024 року.

Президент Володимир Путін, як зазначають журналісти Reuters, неодноразово заявляв, що російські війська просуваються набагато ефективніше і що Росія досягне всіх своїх цілей в Україні, хоча він і не став детально їх викладати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, основними цілями Путіна є окупація всього Донбасу, включно з Донецькою та Луганською областями, і витіснення українських військ із Курської області Росії, частину якої вони контролюють із серпня.

У неділю, 24 листопада, джерело в Генеральному штабі України заявило, що Київ утримує зараз приблизно 800 із 1376 квадратних кілометрів у Курській області, які він захопив від початку, і утримуватиме їх "доти, доки це буде виправдано з військової точки зору".

Згідно з відкритими джерелами, Росія контролює 18% території України, включно з Кримом, трохи більше ніж 80% Донбасу і більше ніж 70% Запорізької та Херсонської областей на півдні, а також трохи менше ніж 3% східної Харківської області.

Нагадаємо, російські окупанти змогли знайти слабке місце в обороні Сил оборони України на Донеччині. Ворог активно проводить штурмові дії на багатьох напрямках.

25 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили про наступ росіян на Куп'янськ на сході Харківської області, під час якого за добу їм вдалося пройти близько 2 км. Також деяка кількість військ противника змогла перебратися через Оскол на північ від міста.

26 листопада командир підрозділу БПЛА "Ахіллес" розповів про темпи наступу ЗС РФ на Куп'янськ.