Самые быстрые темпы с начала вторжения: Reuters о продвижении ВС РФ в Украине

В ноябре российские войска заняли около 600 кв. км украинских территорий, отмечает Reuters. Киев, в свою очередь, удерживает в Курской области РФ около 800 квадратных километров.

Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с момента начала вторжения в 2022 году. Только за последний месяц путинская армия заняла территорию размером с половину Лондона, пишет Reuters.

В течение двух лет линия фронта протяженностью около 1000 км, в основном, оставалась статичной, до наступлений, которые начались в июле. В ноябре российские войска заняли 600 кв. км, отмечает агентство со ссылкой на данные ресурса DeepState.

Военный аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен заявил, что в этом месяце российские войска взяли под контроль территорию площадью около 667 кв. км, сославшись на данные, которые, по его словам, могут включать некоторые октябрьские достижения, отмеченные с задержкой.

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Российские источники утверждают, что за последнюю неделю ЗС РФ захватили почти 235 кв. км на Украине, что является недельным рекордом для 2024 года.

Президент Владимир Путин, как отмечают журналисты Reuters, неоднократно заявлял, что российские войска продвигаются гораздо эффективнее и что Россия достигнет всех своих целей в Украине, хотя он и не стал подробно их излагать. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, основными целями Путина являются оккупация всего Донбасса, включая Донецкую и Луганскую области, и вытеснение украинских войск из Курской области России, часть которой они контролируют с августа.

В воскресенье, 24 ноября, источник в Генеральном штабе Украины заявил, что Киев удерживает сейчас около 800 из 1376 квадратных километров в Курской области, которые он захватил изначально, и будет удерживать их "до тех пор, пока это будет оправдано с военной точки зрения".

Согласно открытым источникам, Россия контролирует 18% территории Украины, включая Крым, чуть более 80% Донбасса и более 70% Запорожской и Херсонской областей на юге, а также чуть менее 3% восточной Харьковской области.

Напомним, российские оккупанты смогли найти слабое место в обороне Сил обороны Украины в Донецкой области. Враг активно проводит штурмовые действия на многих направлениях.

25 ноября аналитики проекта DeepState сообщили о наступлении россиян на Купянск на востоке Харьковской области, во время которого за сутки им удалось пройти около 2 км. Также некоторое количество войск противника смогло перебраться через Оскол к северу от города.

26 ноября командир подразделения БПЛА "Ахиллес" рассказал о темпах наступления ВС РФ на Купянск.