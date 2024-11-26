Солдаты РФ не хотят идти на штурм и не ориентируются на местности: боец ВСУ о боях в Белогоровке

Оккупанты нацелились захватить этот населенный пункт и провести там инженерное оборудование позиций, чтобы потом накопить резервы и выдвинуться на Северск с целью его окружения, говорит Максим Антонов.

ВС РФ на Северском направлении стремятся захватить Белогоровку на Луганщине, но они ограничены в проведении тактических штурмов из-за погодных условий и чрезвычайно плохой ориентации на местности. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник артиллерии 1-го аэромобильного батальона 81-й ОАэМБр ДШВ ВСУ Максим Антонов.

"Они считают, если возьмут данный населенный пункт, то проведут инженерное оборудование позиций, а затем смогут накопить резервы и выдвинуться на Северск с целью его окружения", — рассказал он.

По его словам, количество штурмов врага на этом участке фронта в последние дни уменьшилось из-за погодных условий.

"Личный состав противника достаточно плохо ориентируется на местности. Это показала практика боевых действия. Военнослужащие РФ, которых мы брали в плен, не ориентировались на местности. Поднимали в воздух коптеры и штурмовая группа шла под коптеры", — акцентировал он.

Он отметил, что бойцы ВСУ неоднократно фиксировали отказы солдат РФ идти на штурм на Северском направлении из-за страха погибнуть или получить ранения.

"Например, идет первая штурмовая группа, потом вторая, третья. И каждая терпит неудачу. У остальных, которые сидят и видят эти неудачи, появляются мысли, что возможно командование их отправляет на смерть. Это было неоднократно видно по перехватам — командиры им просто в эфире угрожали убийством из-за отказа выполнять определенные задачи", — говорит Максим Антонов.

Военный отметил, что в последнее время возле Белогоровки уменьшилось количество вражеских дронов-разведчиков "Орлан". Это связано с погодой и работой украинских расчетов зенитных FPV-дронов.

Напомним, что ВСУ завершили зачистку Купянска в Харьковской области от ВС РФ. Аналитики DeepState внесли изменения в карту боев. Окрестности Купянска обозначены зеленым цветом, что свидетельствует о том, что эта местность находится под контролем ВСУ.