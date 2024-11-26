ВСУ завершили зачистку Купянска, — DeepState (карта)

В Генштабе отметили, что оккупанты 23 раза штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении, однако информацию о зачистке самого Купянска пока не комментировали.

Вооруженные силы Украины завершили зачистку города Купянска в Харьковской области от российских оккупационных войск. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Силы Обороны Украины завершили зачистку Купянска", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Окрестности Купянска обозначены зеленым цветом, что свидетельствует о том, что эта местность находится под контролем ВСУ.

Купянск Фото: Скриншот

В последней сводке Генерального штаба ВСУ отмечалось, что российские оккупанты 23 раза штурмовали позиции украинских военных на Купянском направлении, в частности неподалеку:

Новомлинская;

Колесниковки;

Загризово;

Синьковки;

Лозовой;

Кругляковки и Зеленого Гая.

"Противник сбросил авиабомбы в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Купянск, Кругляковка и Богуславка", — говорится в сообщении.

Информацию о зачистке Купянска в Генштабе на момент публикации материала не комментировали.

В то же время, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, в Раздольном, Петровке и Курахово.

Напомним, 22 ноября ВС РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись в Торецке и Курахово.

19 ноября начальница отделения коммуникаций 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига сообщила, что потери ВС РФ под Купянском впечатляют.