ЗСУ завершили зачистку Куп'янська, — DeepState (мапа)

У Генштабі зазначили, що окупанти 23 рази штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку, проте інформації щодо зачистки самого Куп'янська наразі не коментували.

Збройні сили України завершили зачистку міста Куп'янська у Харківській області від російських окупаційних військ. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Околиці Куп'янська позначені зеленим кольором, що свідчить про те, що ця місцевість перебуває під контролем ЗСУ.

Куп'янськ Фото: Скриншот

В останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначалось, що російські окупанти 23 рази штурмували позиції українських військових на Куп’янському напрямку, зокрема неподалік:

Новомлинська;

Колісниківки;

Загризового;

Синьківки;

Лозової;

Кругляківки та Зеленого Гаю.

"Противник скинув авіабомби в районах населених пунктів Великий Бурлук, Куп’янськ, Кругляківка та Богуславка", — йдеться у повідомленні.

Інформації щодо зачистки Куп'янська в Генштабі на момент публікації матеріалу не коментували.

Водночас, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Новомлинська, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому.

Нагадаємо, 22 листопада ЗС РФ окупували село на Донеччині та просунулися в Торецьку та Кураховому.

19 листопада начальниця відділення комунікацій 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига повідомила, що втрати ЗС РФ під Куп'янськом вражають.