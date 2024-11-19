Нагадує гру про зомбі: втрати ЗС РФ під Куп'янськом вражають, — ЗСУ

За словами представниці пресслужби 14-ї ОМБр Надії Замриги, особовий склад ЗС РФ не зменшується, оскільки противник перекидає на фронт нові резерви.

Російські окупанти не припиняють тиснути на позиції українських захисників по всій лінії фронту, зокрема й на Куп'янському напрямку. Противник постійно підтягує резерви. Про це в ефірі "Еспресо.TV" розповіла начальниця відділення комунікацій 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого майор Надія Замрига.

За її словами, попри те, що ЗС РФ зазнають колосальних втрат на полі бою, люди у них не закінчуються. Це видно по Куп'янському напрямку, куди противник безперервно підтягує особовий склад.

"Цифри втрат росіян справді вражають, і в цих великих масштабних цифрах є внесок кожної з бригад Сил оборони. Але ворогів менше не стає. Вони й далі продовжують постійні піхотні штурми", — заявила Надія Замрига.

Окремо представниця 14-ї ОМБр додала, що інколи штурми російських окупантів нагадують гру про зомбі, адже спочатку йде 10, потім 15, потім ще 20 військових. Складається враження, що вони не закінчуються. Можливо, особового складу ЗС РФ справді в моменті стає менше, проте вони безперервно підтягують людей до фронту.

"Наші хлопці кажуть, що навіть наша зброя нагрівається швидше, ніж вони встигають знищити першу, другу, третю хвилю. Це говорить про те, що противника все ж таки зупиняємо і відкидаємо з цих штурмів", — резюмувала Надія Замрига.

Нагадаємо, 15 листопада повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про змінену тактику ЗС РФ під Куп'янськом. За словами командира батальйону 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, якщо раніше штурми окупантів здебільшого фіксували в умовах сутінків або на світанку, то нині це може бути і нічний час. Не заважають навіть несприятливі погодні умови.