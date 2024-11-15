Атакують за будь-яких умов: у ЗСУ розповіли про змінену тактику ЗС РФ під Куп'янськом

За словами командира батальйону 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, якщо раніше штурми окупантів здебільшого фіксували в умовах сутінків або на світанку, то нині це може бути й нічний час. Не заважають навіть несприятливі погодні умови.

Російські окупанти не припиняють спроби штурмів українських позицій по всій лінії фронту. Наразі вони дещо змінили свою тактику. Про це заявив командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в коментарі "Еспресо.TV".

За його словами, на Куп'янському напрямку ситуація напружена і триває активна робота над тим, щоб відбивати атаки ЗС РФ. Тепер противник намагається іти в штурми, зокрема й під час несприятливих погодних умов.

"Ворог тепер вдається до штурмових дій не тільки в умовах сутінків або на світанку, а й активно використовує нічний час і несприятливі погодні умови", — заявив Юрій Федоренко.

Окремо командир батальйону 92-ї ОШБр додав, що минулої доби на вузькому відрізку фронту вдалося ліквідувати понад 20 російських окупантів. Це свідчить про високу інтенсивність атак. Загалом на напрямку щодня знищують щонайменше 100 ворожих бійців, що значно знижує можливості росіян, тож вони вже не можуть виконувати бойові завдання.

"Наприклад, над однією посадкою, де вже опало листя, ми пролітали дроном і нарахували 139 тіл окупантів. Це сталося протягом певного часу, але територія щільно всіяна їхніми тілами. І попри це, противник продовжує атакувати", — продовжив Юрій Федоренко.

У ЗС РФ була мета вийти і закріпитися в Куп'янську-Вузловому на Харківщині до 1 листопада, але в них нічого не вийшло. Дедлайн перенесли на початок наступного року, однак, як каже командир батальйону, противнику не вдасться це зробити.

Нагадаємо, 15 листопада повідомлялося, як ЗС РФ змогли прорватися до Куп'янська, про що написали в Forbes. За словами журналістів, російська піхота більше не відсиджується в окопах, а прорив ЗС РФ у Куп'янськ є зловісним знаком для ЗСУ.