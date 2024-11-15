Атакуют при любых условиях: в ВСУ рассказали об измененной тактике ВС РФ под Купянском

По словам командира батальона 92-й ОШБр Юрия Федоренко, если раньше штурмы оккупантов в основном фиксировались в условиях сумерек или на рассвете, то сейчас это может быть и ночное время. Не мешают даже неблагоприятные погодные условия.

Российские оккупанты не прекращают попытки штурмов украинских позиций по всей линии фронта. Сейчас они незначительно изменили свою тактику. Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й Отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в комментарии "Еспресо.TV".

По его словам, на Купянском направлении ситуация напряженная и продолжается активная работа над тем, чтобы отбивать атаки ВС РФ. Теперь противник пытается идти в штурмы, в том числе и во время неблагоприятных погодных условий.

"Враг теперь прибегает к штурмовым действиям не только в условиях сумерек или на рассвете, но активно использует ночное время и неблагоприятные погодные условия", — заявил Юрий Федоренко.

Отдельно командир батальона 92-й ОШБр добавил, что за прошедшие сутки на узком отрезке фронта удалось ликвидировать более 20 российских оккупантов. Это свидетельствует про высокую интенсивность атак. В целом на направлении ежедневно уничтожают не менее 100 вражеских бойцов, что значительно снижает возможности россиян и они уже не могут выполнять боевые задачи.

"Например, над одной посадкой, где уже опали листья, мы пролетали дроном и насчитали 139 тел оккупантов. Это произошло в течение определенного времени, но территория плотно усеяна их телами. И несмотря на это, противник продолжает атаковать", — продолжил Юрий Федоренко.

У ВС РФ была цель выйти и закрепиться в Купянске-Узловом в Харьковской области до 1 ноября, но у них ничего не получилось. Дедлайн перенесли на начало следующего года, однако, как говорит командир батальона, противнику не удастся это сделать.

Напомним, 15 ноября сообщалось, как ВС РФ смогли прорваться к Купянску, о чем написали в Forbes. По словам журналистов, российская пехота больше не отсиживается в окопах, а прорыв ВС РФ в Купянск является зловещим знаком для ВСУ.