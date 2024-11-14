ВС РФ прорвались в Купянск: что известно о ситуации и что говорит Генштаб ВСУ

Украинские военные заметили попытку штурма ВС РФ, которые подошли к Купянску с северо-востока. Аэроразведка обнаружила танки, МТ-ЛБ, боевые бронемашины, которые двигались под прикрытием кустов и деревьев. Врагов обезвредили, подтвердил Генштаб ВСУ.

Колонны российских бронемашин с десантом попытались прорваться внутрь города Купянск, но их заметили украинские аэроразведчики. Враг проехал вглубь города на три километра, но его остановили усилиями двух механизированных бригад. Украинское командование подтвердило, что россияне совершили четыре волны штурмов, но все атаки были отбиты. Фокус собрал заявления Генштаба ВСУ, аналитиков и украинских военных о боях под Купянском в Харьковской области.

Купянск и прорыв ВС РФ — что известно

Первое официальное сообщение о прорыве ВС РФ в Купянск появилось на странице Facebook украинского командования вечером 13 ноября. Генштаб подтвердил, что россияне попытались проникнуть в город на востоке Харьковской области. Атака состоялась в 14:30 и враг шел четырьмя волнами. На украинские позиции попытались прорваться 15 бронемашин различных типов, среди них — танки, бронемашины, установки разминирования УР-77. Кроме того, россияне переоделись в военную форму ВСУ, говорилось в заявлении Генштаба. Командование заверило, что штурмовые действия врага были неуспешными. В вечернем отчете сообщили, что на Купянском направлении суммарно состоялось 12 штурмов (втрое меньше, чем под Покровском и Курахово).

Купянск — отчет Генштаба ВСУ 13 ноября Фото: Скриншот

14 ноября командование уточнило информацию о боях под Купянском. Генштаб сообщил, что ВС РФ не смогли прорваться в населенный пункт. На карте можно увидеть, что от Купянска до Харькова — около 100 км (по прямой).

Какое расстояние от Купянска до Харькова Фото: DeepState

В то же время росСМИ цитируют представителя оккупационной администрации Виталия Ганчева, который заявил, что ВС РФ якобы закрепляются в окрестностях Купянска.

Купянск — что говорят росСМИ

Бои в Купянске — аналитика DeepState

Тем временем аналитики проекта DeepState в ночь на 14 ноября рассказали о боях в Купянске. Согласно данным аналитиков, россияне сформировали две колонны (в составе первой колонны две МТ-ЛБ, БМП, танк) и проникли в город с северо-востока. События произошли, когда начало темнеть. Когда враг был на окраине и продвигался в сторону центра, их заметили бойцы ВСУ и обезвредили. На карте боевых действий обозначено, что подразделения ВС РФ зашли на 3 км вглубь города.

Купянск — на какую глубину попытались прорваться ВС РФ 13 ноября Фото: DeepState

На видео от бойцов ВСУ можно увидеть, как движение противника заметили разведывательные дроны БпАК 116 ОМБр и 14 ОМБр. Сначала украинские военные отбили первую атаку, затем — вторую. Впрочем, с полтора десятка российских солдат "рассеялась" по окрестным домам, говорится в заметке DeepState.

Что говорят военные, МВА и ОВА о Купянске

Украинские военные рассказали о Купянске и ситуации вокруг населенного пункта на востоке Харьковской области. Доброволец 24 бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" утром 14 ноября заверил, что ВС РФ не смогли пробраться внутрь города. По его словам, россиян первой волны наступления обезвредили, потом такая же судьба постигла вражеские резервы.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтвердил, что в Купянске нет россиян. В то же время боец отметил, что следовало бы выяснить, как могла произойти ситуация, описанная аналитиками DeepState. Среди прочего, в заметке аналитиков упоминали, будто бы в последнее время на данном участке фронта была "путаница" с украинскими и российскими позициями. Также они предлагали командованию разобраться с действиями одной из бригад, которая держала там оборону.

"Только проблема в том, что одни подразделения отбивают нереальные штурмы в 20+ единиц брони, а другие ковыряются пальцем в одном месте", — отметил лейтенант "Алекс".

Отметим, Фокус писал о комментарии начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина. Чиновник заявил, что россияне действительно попытались высадить десант в середине населенного пункта. Беседин отметил, что все враги были уничтожены. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов не уточнял ситуацию на Купянском направлении, а лишь повторил данные из последних отчетов Генштаба ВСУ.

Напоминаем, 5 ноября военный эксперт и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев объяснил, в каком направлении могут наступать ВС РФ в ближайшее время и есть ли среди них Купянское направление.