Есть ли обвал фронта и наступление РФ на Запорожье: эксперт рассказал о новых опасностях для Украины

На российско-украинской войне осенью 2024 года нет обвала фронта, уверен экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. Обвал — это когда падает участок шириной 30 км и глубиной 20 км, а этого не произошло.

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Украинское командование не анализирует последствия операций на линии фронта, также не делают выводов о действиях отдельных командиров. Кроме того, бойцы ВСУ уставшие от длительных боев, а российские власти не жалеют солдат и оружия. Впрочем, врагу не удалось прорваться глубоко через линию фронта. О возможных направлениях нового наступления РФ военный эксперт и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев рассказал порталу "ТСН".

Селезнев отметил, что на фронте на Донбассе действительно сложная ситуация, поскольку на некоторых участках ВСУ пришлось отходить на расстояние до семи километров. По его словам, это не "обвал фронта": при обвале войска "откатываются" сразу на 20 км, а прорыв — на ширину 20-30 км. Эксперт выделили три причины нынешних событий:

истощенность украинской армии;

большие ресурсы российской армии в живой силе и средствах поражения, при этом жизнь личного состава ничего не стоит;

проблемы в командовании Сил обороны. По мнению собеседника журналистов, "есть замечания" и вопросы по эффективности некоторых командиров. Также нет постоперационного разбора, который проводят в западных армиях.

"На фронте на самом деле сложно, но говорить о катастрофе я бы не рискнул. У нас произошел прорыв вражеских сил на глубину 6-7 км на некоторых участках. То есть об обвале в классическом понимании, пожалуй, не стоит говорить", — заявил эксперт.

Кроме того, Селезнев рассказал о направлениях новых наступлений РФ, поскольку россияне накапливают силы и готовят плацдармы для усиления атак. Возможные направления удара:

угроза для Торецка и Часового Яра в Донецкой области;

Купянское и Лиманское направления в Харьковской области;

Запорожское направление — эксперт прогнозирует "масштабное движение", поскольку ВС РФ улучшили логистические возможности для подвоза новых сил. Какому именно участку 160-километрового фронта угрожают россияне, он не пояснил.

"У россиян создались предпосылки для активного задействования своей логистической сети, чтобы обеспечивать движение армии на юге", — привели журналисты слова аналитика.

Наступление РФ — ситуация на поле боя по состоянию на 5 ноября Фото: DeepState

Наступление РФ — есть ли данные командования ВСУ

В отчете Генштаба ВСУ на странице Facebook по состоянию на 22:00 4 ноября рассказывается о количестве штурмов ВС РФ и о том, где "горячее всего". Больше всего российских атак под Курахово (84 шт.), Покровском (21), также на Лиманском направлении, о котором говорил Селезнев (31 шт.). На другом упомянутом им направлении, под Купянском, — 19 российских атак, а под Часовым Яром — почти в пять раз меньше (4). Кроме того, также есть данные о линии фронта на юге: в Запорожской области в районе Орехова было шесть штурмов, в то же время восточнее, ближе к Донетчине, под Великой Новоселкой — почти втрое больше (16).

Отметим, 4 ноября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении РФ рядом с четырьмя селами на Кураховском направлении. На карте проекта обозначено, что враг отодвинул украинские позиции на расстояние от 200 м до 2 км. Впрочем, украинские бойцы имеют успехи: они отбросили россиян на западной окраине поселка Дружба под Торецком.

Напоминаем, аналитики evocation.info опубликовали точные координаты полигонов, на которых в РФ готовят солдат КНДР. Тем временем глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что северокорейские войска успели попасть под удар ВСУ на одном из участков фронта.