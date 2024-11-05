Чи є обвал фронту та наступ РФ на Запоріжжя: експерт розповів про нові небезпеки для України

На російсько-українській війні восени 2024 року немає обвалу фронту, впевнений ексречник Генштабу Владислав Селезньов. Обвал — це коли падає ділянка шириною 30 км і глибиною 20 км, а цього не сталось.

Related video

Українське командування не аналізує наслідки операцій на лінії фронту, також не роблять висновків про дії окремих командирів. Крім того, бійці ЗСУ втомлені тривалими боями, а російська влада не шкодує солдатів та зброї. Втім, ворогу не вдалось прорватись глибоко через лінію фронту. Про можливі напрямки нового наступу РФ військовий експерт та ексречник Генштабу Владислав Селезньов розповів порталу "ТСН".

Селезньов наголосив, що на фронті на Донбасі дійсно складна ситуація, оскільки на деяких ділянках ЗСУ довелось відходити на відстань до семи кілометрів. З його слів, це не "обвал фронту": при обвалі війська "відкочуються" відразу на 20 км, а прорив — на ширину 20-30 км. Експерт виділи три причини нинішніх подій:

виснаженість української армії;

великі ресурси російської армії у живій силі та засобах ураження, при цьому життя особового складу нічого не варте;

негаразди в командуванні Сил оборони. На думку співрозмовника журналістів, "є зауваження" та питання щодо ефективності деяких командирів. Також немає постопераційного розбору, який проводять у західних арміях.

"На фронті насправді складно, але говорити про катастрофу я б не ризикнув. У нас стався прорив ворожих сил на глибину 6-7 км на деяких ділянках. Тобто про обвал в класичному розумінні, мабуть, не варто казати", — заявив експерт.

Крім того, Селезньов розповів про напрямки нових наступів РФ, оскільки росіяни накопичують сили і готують плацдарми для посилення атак. Можливі напрямки наступу:

загроза для Торецька та Часового Яру в Донецькій області;

Куп'янський та Лиманський напрямки у Харківській області;

Запорізький напрямок — експерт прогнозує "масштабний рух", оскільки ЗС РФ покращили логістичні можливості для підвезення нових сил. Якій саме ділянці 160-кілометрового фронту загрожують росіяни, він не пояснив.

"У росіян створились передумови для активного задіяння своєї логістичної мережі, щоб забезпечувати рух армії на півдні", — навели журналісти слова аналітика.

Наступ РФ - ситуація на полі бою станом на 5 листопада Фото: DeepState

Наступ РФ — чи є дані командування ЗСУ

У звіті Генштабу ЗСУ на сторінці Facebook станом на 22:00 4 листопада розповідається про кількість штурмів ЗС РФ і про те, де "найгарячіше". Найбільше російських атак під Кураховим (84 шт.), Покровськом (21), також на Лиманському напрямку, про який говорив Селезньов (31 шт.). На іншому згаданому ним напрямку, під Куп'янськом, — 19 російських атак, а під Часовим Яром — майже у п'ять разів менше (4). Крім того, також є дані про лінію фронту на півдні: у Запорізькій області в районі Оріхова було шість штурмів, водночас східніше, ближче до Донеччини, під Великою Новосілкою — майже утричі більше (16).

Зазначимо, 4 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили про просування РФ поруч з чотирма селами на Курахівському напрямку. На карті проєкту позначено, що ворог відсунув українські позиції на відстань від 200 м до 2 км. Втім, українські бійці мають успіхи: вони відкинули росіян на західній околиці селища Дружба під Торецьком.

Нагадуємо, аналітики evocation.info опублікували точні координати полігонів, на яких у РФ готують солдатів КНДР. Тим часом голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що північнокорейські війська встигли потрапити під удар ЗСУ на одній з ділянок фронту.