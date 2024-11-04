Пройшли до 2 км: ЗС РФ просунулись біля чотирьох населених пунктів під Кураховим (карти)

Росіяни пройшли від 300 м до 2 км на відрізку фронту біля Курахового, написали аналітики DeepState. Найбільш відчутне просування — на північно-східному фланзі біля Цукуриного на шляху до Вознесенки.

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Підрозділи ЗС РФ продовжують наступ на Курахівському напрямку та намагаються підійти до міста з півночі та півдня. Ворогу вдалось відсунути позиції ЗСУ на околицях чотирьох сіл. Водночас українські підрозділи відкинули ворога на схід від Торецька. Про деталі боїв на Донбасі аналітики проєкту DeepState написали в Telegram-каналі.

Аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулись у чотирьох населених пунктах на 70-кілометровому відрізку фронту, який охоплює з трьох боків Курахове. Орієнтовне просування росіян — від 300 м до 2 км на північно-східному та південному флангах.

Біля яких сіл на Курахівському напрямку ворог має успіхи:

Кремінна Балка — росіяни пройшли близько 2 км на північному сході від Курахового (між Новодмитрівкою та Новоселидівкою по дорозі до Вознесенки);

Максимівка — пройшли близько 1 км на південь від Курахового;

Ясна Поляна — близько 400 м;

Богоявленка — 380 м.

Бої на Донбасі - ситуація під Кураховим станом на 3 листопада Фото: DeepState Бої на Донбасі - ситуація під Кураховим станом на 4 листопада Фото: DeepState

Тим часом ЗСУ мають певні успіхи на Торецькому напрямку, розповіли аналітики. Українським військовим вдалось відновити позиції на західних околицях селища Дружба. Ворога відкинули на 300 м, свідчать дані карти DeepState.

Бої на Донбасі - ситуація під Торецьком та Дружбою станом на 4 листопада Фото: DeepState

Бої на Донбасі — ситуація станом на 4 листопада

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому о 8:00 4 листопада, розповіли про кількість атак ЗС РФ на найгарячіших напрямках: під Покровськом — 27 штурмів, і стільки ж — під Кураховим. Командування назвало населені пункти, яким загрожував противник, і цей список відрізняється від переліку DeepState: це села Іллінки, Острівське, Дальнє, Антонівка та Катеринівка. На Торецькому напрямку відбулось чотири штурми росіян, які, крім того, бомбардували Дружбу та ще три населених пункти. Про можливість просування РФ у звіті Генштабу даних немає.

Зазначимо, раніше Фокус писав про можливість нового наступу РФ під Кураховим. Про наступ повідомив фінський OSINT-аналітик, який проаналізував карту бойових дій та конфігурацію позицій ЗСУ та росіян. На думку аналітика, ворог може обрати два варіанти просування, але "кліщі" у будь-якому випадку оточать місто, у якому до війни жило 21 тис. українців. За його оцінками, Україна може втратити населений пункт до початку 2025 року і це буде успіх РФ, схожий з окупацією Авдіївки.

Нагадуємо, 31 жовтня речниця оперативно-стратегічного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла про ситуацію біля Часового Яру і про те, чи є загроза просування ворога в Донецькій області.