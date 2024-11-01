Втрата Курахового до 2025 року: ЗС РФ почали наступальні дії на 70 км фронту, — аналітик (карти)

Лінія фронту навколо Курахового вигнута дугою, між виступами якої 27 км, свідчить карта бойових дій. OSINT-аналітик з проєкту Black Bird Group бачить два сценарії нового наступу РФ, які можуть призвести до втрати міста.

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Російська армія почала новий наступ на Донбасі, намагаючись окупувати місто Курахове, в якому до війни жило 21 тис. людей. На південному фланзі ворог зумів пройти близько 10 км. На північно-східному — наближається до Курахівського водосховища. Командування ЗС РФ може розглядати два сценарії подальших атак. У обох — росіяни обходять місто і примушують ЗСУ відступати далі на захід. Про деталі наступу РФ військовий OSINT-аналітик Еміль Кастехельмі (Emil Kastehelmi) з проєкту Black Bird Group написав у треді в соцмережі X (Twitter).

Пояснення Кастехельмі з'явилось у мережі 29 жовтня. OSINT-аналітик доповнив його картами, на яких позначив напрямки просування ЗС РФ, лінію укріплень ЗСУ, та обґрунтував свою позицію щодо майбутніх атак ворога. Він нагадав, що протягом кількох минулих днів росіяни прорвали оборону ЗСУ у кількох точках: біля Селидового на північному сході та біля Богоявленки-Шахтарського на півдні (за Вугледаром). На думку аналітика, це означає, що ЗС РФ почали новий наступ і напрямок удару — Курахове в Донецькій області.

"Нещодавно росіяни розпочали великий наступ у східному та південному Донбасі на фронті шириною 70 кілометрів", — написав Кастехельмі.

До посту додається карта, на якій видно основні напрямки атак ЗС РФ, які відбуваються по периметру навколо колись 21-тисячного українського міста.

Наступ РФ - лінія фронту під Кураховим станом на 28 листопада Фото: Black Bird Group / X

Аналітик зауважив, що територія, яку охоплюють російські "кліщі", переважно рівнинна, що має ускладнити просування ЗС РФ. Бійці ЗСУ змогли збудувати певні фортифікації, але їх, ймовірно, замало і, з огляду на зміну ситуації звести нових вже не можуть — ворог підійшов надто близько. OSINT-ер бачить два сценарії наступу РФ на Курахове.

"У смугах дерев є деякі польові укріплення, які ми не змогли нанести на карту, але більших підготовлених позицій, здається, не існує, принаймні в достатній кількості. Ситуація також не дозволяє українцям швидко почати копати більше в безпосередній близькості", — написав він.

Сценарій 1 — росіяни рушать на Андріївку вздовж Курахівського водосховища, з одного боку, та рівниною від Шахтарська, з другого. Підрозділам ЗС РФ буде важко просуватись рівниною на півдні, зауважив аналітик. Але якщо вони це зроблять, то "уникнуть дорогого проходження величезної мережі траншей і складних хребтів у районі Курахового-Андріївки", написав він.

Сценарій 2 — рух у бік села Дачне, розташованого на півдорозі між Кураховим та Андріївкою. У такому випадку утворюють своєрідні "кліщі", які примусять ЗСУ відійти, оскільки під загрозою буде логістика угрупування в Кураховому, зауважив OSINT-ер.

Наступ РФ - перший сценарій новий атак ворога Фото: Black Bird Group / X Наступ РФ - другий сценарій новий атак ворога Фото: Black Bird Group / X

Кастехельмі наголошує, що катастрофи та хаосу на цій ділянці фронту немає і, ймовірно, місцевість можна втримати, якщо українське командування перекине туди резерви. Однак в його прогнозі — втрата великого населеного пункту, за розмірами схожого за втраченою у лютому Авдіївки.

"Якщо поточні тенденції збережуться, Україна може втратити Курахове ще до 2025 року", — написав він.

Наступ РФ — деталі ситуації біля Курахового

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому на сторінці Facebook командування о 16:00 1 листопада, вказано, що на Курахівському напрямку нарахували 37 штурмів ЗС РФ. Ворог штурмує біля 10 населених пунктів: Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Про те, що почався новий наступ РФ, у звіті не вказано. На онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити конфігурацію лінії фронту, про яку згадував фінський аналітик. Відстань між крайніми точками (Новодмитрівкою на півночі та Ясною Поляною на півдні) — близько 27 км.

Наступ РФ - конфігурація фронту на Курахівському напрямку 1 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, 28 жовтня бійці ЗСУ показали, як відбивають штурм на Курахівському напрямку. На відео з місця подій бачимо танк 128 бригади, який підібрався впритул до російської бронемашини та повністю її знищив.

Нагадуємо, 1 листопада видання Bloomberg опубліковано заяву російського політолога, який повідомив, що Україну начебто змусять до перемовин через наступ РФ та втрату територій.