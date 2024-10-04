Контроль над Кураховим і Покровським напрямком: названо цілі ЗС РФ після окупації Вугледара

Вугледар був важливою точкою оборони ЗСУ на Донбасі, його втрата відкриває ворогові дороги на Курахово-Покровській ділянці фронту. Селидове атакують із трьох боків, а до кінця жовтня може початися битва за Мирноград. Фокус аналізує фронтову ситуацію і з'ясовує, яким містам загрожує найбільша небезпека.

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Українське військове командування 2 жовтня офіційно підтвердило виведення бойових частин із Вугледара через загрозу оточення російськими військовими. Втрачено важливу точку оборони в ланцюзі "Торецьк — Нью-Йорк — Авдіївка — Мар'їнка — Велика Новосілка". Армія РФ намагалася захопити Вугледар від початку повномасштабного вторгнення в Україну, але щоразу напади оберталися великими втратами.

Різка зміна фронтової ситуації на Донбасі відбулася наприкінці літа-початку осені 2024 року: ЗС РФ захопили Нью-Йорк, швидко почали просуватися до Покровська, штурмувати Часів Яр і Торецьк.

Наступ ворога на Вугледар відбувався синхронно з тиском на Курахово-Покровському напрямку. За відомостями російських мілітарі-пабліків, усе це — частина плану з виходу в тил основним лініям оборони ЗСУ на південний захід від Донецька.

Простежується спроба "взяти в котел" велику ділянку фронту, наступаючи по лінії Покровськ-Селидове і з півдня від Вугледара або Великої Новосілки — на захід від Курахового.

Окупація Вугледара полегшить здійснення загального задуму битви на Донбасі: змусити ЗСУ відступити до кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, зазначають пропагандисти.

Селидове чи Курахове: куди підуть російські війська?

Точні прогнози подальшого наступу Росії поки що зробити важко. Ключовим центром української оборони на шляху до Курахового стало село Богоявленка, за нього може скоро розгорнутися основна битва.

Небезпека виникає і на північ від Селидового: армія РФ прориватиме оборону українських сил, щоб перерізати трасу до міста з Покровська. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вказує на наближення росіян до Селидового з південного боку: окупанти вже закріпилися в посадках за півтора кілометра від міста. Ситуація доволі напружена і не виключено, що загарбники паралельно тиснутимуть зі сходу та півночі.

Не менш гаряча точка — місто Курахове в Покровському районі, яке обстрілюють із РСЗВ, ствольної артилерії та авіації. Росіяни прагнуть зробити все, щоб місто було мінімально придатним до оборони в разі боїв за нього, повідомив "Алекс".

Захоплення Вугледара, на думку координатора групи "Інформаційний спротив", військового експерта Олександра Коваленка, не обвалить оборону ЗСУ. Гарнізон ЗСУ утримувався в місті для максимального виснаження російських підрозділів і контролю над великою залізничною магістраллю, що зв'язує Донецьк із Маріуполем, Кримом, Запорізькою та Херсонською областями. Очікується, що Росія запустить цю залізницю найближчими тижнями, додав Коваленко.

"Звичайно, захоплене місто було серйозною перешкодою на шляху ЗС РФ. Починається нова наступальна компанія: прорив очікується на Богоявленку і Новоукраїнку через Пречистівку. Перша вже зазнає активних ударів КАБами", — говорить він Фокусу.

Курахове активно обстрілюють із РСЗВ, ствольної артилерії та бомблять КАБ

Захоплення Селидового і Торецька — на першому місці в планах командування РФ після захоплення Вугледара. Шанс втратити контроль над двома містами дуже високий, попереджає полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Селидове одночасно штурмують із трьох напрямків. Війська РФ мають перевагу в авіації, артилерії та живій силі, утримати місто в таких умовах — неймовірно важке завдання, каже він Фокусу.

Проблеми на Покровському напрямку

Битва за Мирноград може початися до кінця жовтня. У планах Росії до 2025 року — спроба окупації Курахового і вирішення питання з Покровським напрямком. Але є й інші завдання: завершення операції в районі Торецької агломерації та взяття Часового Яру, щоб відкрити кілька шляхів наступу на Костянтинівку, переконаний Олександр Коваленко.

Крім цього, ворог намагається оточити Цукурине на Покровському напрямку. Команда аналітиків DeepState вранці 4 жовтня підтвердила просування окупантів у цьому населеному пункті.

За оцінками військового з позивним "Алекс", зараз найскладніша обстановка в районі Цукуриного, противник концентрує там максимальні зусилля і в разі успіху перетворить його на рубіж для просування на Курахове.

Військові аналітики сподіваються на прогнози глави української військової розвідки Кирила Буданова. За його словами, у жовтні наступальний потенціал ЗС РФ зменшиться. Десять років війни з Росією показали, що активний наступ не витримує жодна сторона конфлікту більше двох місяців.

"ЗСУ отримають час і можливості для дій: як для облаштування фортифікацій, так і для планування нових атак", — вважає Владислав Селезньов.

Нагадаємо, військові аналітики раніше стверджували, що окупація Селидового може стати першочерговим завданням російської армії. Інакше наступати на Покровськ буде дуже ризиковано.

Фокус раніше писав, що однією з причин втрати Вугледара стала нестача солдатів у лавах ЗСУ для утримання міста. Журналіст Володимир Бойко вважає, що "бусифіковані" призовники не хочуть помирати за прогнилий і корумпований режим.