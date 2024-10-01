Ризикований наступ: ЗС РФ не зможуть зайти в Покровськ без Селидового, — аналітик

За словами Олександра Коваленка, окупанти можуть намагатися пробратися до міста на Донбасі з двох напрямків, однак, якщо вони виберуть південний — це створить для противника додаткову роботу і загрозу.

Related video

Російські окупанти не припиняють спроби тиску на Донбас і однією з цілей противника є Покровськ. Водночас у ЗС РФ не виходить підійти до нього близько і на це є причина. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, зараз у російських окупантів є два сценарії того, як вони можуть зайти всередину міста в Донецькій області. Перший варіант з півдня, а другий — зі сходу. На одній із ділянок для противника зараз є додаткова перешкода.

"Але якщо ми говоримо про південний напрямок, то Селидове — величезна проблема для російських окупаційних військ. Думаю, вони будуть прагнути до його окупації. Якщо ні, наступальна кампанія на Покровськ для них буде дуже ризикованою", — заявив Олександр Коваленко.

ЗС РФ не можуть наблизитися до Покровська через перешкоду на півдні Фото: DeepStateMAP

Окремо на тему Покровська в коментарі "РБК-Україна" також висловлювався майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Зараз складно прогнозувати, що чекає на Селидове в найближчому майбутньому, адже бої можуть затягнутися на місяці і ЗС РФ захочуть оточити населений пункт.

"Усе залежить від того, наскільки вони ще здатні здійснювати такі наступальні дії. І наскільки ми зможемо давати відсіч. Поки що, на жаль, тактична ініціатива на їхньому боці. Цілком можливо, що вони можуть підійти впритул до Селидового або захопити ще якісь населені пункти" , — заявляв Олексій Гетьман.

Нагадуємо, 25 вересня видання "Радіо Свобода" показало кадри з Покровська, до якого наближаються ЗС РФ. Тим часом військовий ЗСУ оцінив, чи зберігся потенціал для наступу у російських підрозділів на Донбасі.