Рискованное наступление: ВС РФ не смогут зайти в Покровск без Селидово, — аналитик

По словам Александра Коваленко, оккупанты могут пытаться пробраться к городу на Донбассе с двух направлений, однако, если они выберут южное — это создаст для противника дополнительную работу и угрозу.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на Донбасс и одной из целей противника является Покровск. При этом у ВС РФ не получается подойти к нему близко и на это есть причина. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, сейчас у российских оккупантов есть два сценария того, как они могут зайти внутрь города в Донецкой области. Первый вариант с юга, а второй — с востока. На одном из участков для противника сейчас существует допонительное препятствие.

"Но если мы говорим о южном направлении, то Селидово – огромная проблема для российских оккупационных войск. Думаю, они будут стремиться к его оккупации. Если нет, наступательная кампания на Покровск для них будет очень рискованной", – заявил Александр Коваленко.

ВС РФ не могут приблизиться к Покровску из-за препятствия на юге Фото: DeepStateMAP

Отдельно на тему Покровска в комментарии "РБК-Украина" также высказывался майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Сейчс сложно прогнозировать, что ждет Селидово в ближайшее будущее, ведь бои могут затянуться на месяцы и ВС РФ захотят окружить населенный пункт.

"Все зависит от того, насколько они еще способны совершать такие наступательные действия. И насколько мы сможем давать отпор. Пока, к сожалению, тактическая инициатива на их стороне. Вполне возможно, что они могут подойти вплотную к Селидово или захватить еще какие-нибудь населенные пункты" , – заявлял Алексей Гетьман.

Напоминаем, 25 сентября издание "Радио Свобода" показало кадры из Покровска, к которому приближаются ВС РФ. Тем временем военный ВСУ оценил, сохранился ли потенциал для наступления у российских подразделений на Донбассе.