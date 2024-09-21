Достигли пика: ВС РФ не могут одновременно наступать на Покровск, Мирноград и Селидово, — ВСУ

По словам военнослужащего с позывным "Гусь", оккупанты пытаются поддерживать интенсивность боевых действий на Покровском направлении, однако сил и средств для одновременного наступления на трех направлениях у них не хватает.

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Российские войска не могут наступать одновременно в направлении Покровска, Мирнограда и Селидового. У них просто не хватает сил. Об этом рассказал военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" телеканалу "Еспресо".

По его словам, россияне "выдали" все, что могут на этом направлении. Теперь же оккупанты концентрируют свои силы южнее Покровска, в частности, на Кураховском направлении, а также южнее города Селидово.

"Впрочем, и в зоне ответственности нашей бригады также продолжаются достаточно интенсивные наступательные действия противника", — сообщил он.

Также военный отметил, что оккупанты пытаются поддерживать интенсивность боевых действий на Покровском направлении, однако сил и средств для одновременного наступления на трех направлениях у них не хватает.

Он заявил, что ВС РФ не могут с одинаковой интенсивностью наступать по центру Очеретинского выступа, с левого и с правого флангов.

"Фактически у них нет сил и средств одновременно атаковать в направлении Покровска, Мирнограда и Селидового. А также южнее на Горняк и Украинск. Одновременно они этого уже делать" не могут. У них для этого не хватает сил и средств", — заявил он.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ на Покровском направлении обходят Селидово и давят на Цукурино. Эпицентр давления ВС РФ сейчас Цукурино – Украинск, где они пытаются мелкими группами по 2–6 человек посадками продвигаться южнее Селидово. В Генштабе сообщили о почти 70 атаках в Донецкой области.

Также в ВСУ сообщали, что ВС РФ хотят захватить Покровск до начала сезона дождей. По словам офицера "Власа", город на Донбассе стратегически важен для россиян, поэтому они хотят его оккупировать и сделать это в кратчайшие сроки. Оборона ВСУ не позволяет этого сделать.