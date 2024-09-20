"Идут малыми группами": ВС РФ хотят захватить Покровск до начала сезона дождей, — ВСУ

По словам офицера "Власа", город на Донбассе стратегически важен для россиян, поэтому они хотят его оккупировать и сделать это в кратчайшие сроки. Оборона ВСУ не позволяет этого сделать.

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Российские оккупанты начали перебрасывать на Покровское направление Донбасса дополнительные резервы. Это часть нового замысла противника. Об этом рассказал офицер 1-го отдельного отряда ЦСП "Омега" с позывным "Влас" в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, после небольшой паузы ВС РФ возобновили штурмы поблизости Покровска, ведь спешат взять его под свой контроль в ближайшее время. Соответственно, противник не отказывается от захвата города, ведь он стратегически важен для них.

Для российских оккупантов важно воспользоваться благоприятными условиями погоды, ведь вскоре они станут значительно хуже — начнутся дожди и проводить штурмовые действия станет сложно, или вовсе невозможно.

"Насколько мне известно, враг не пытается перебрасывать войска на Курское направление. Наоборот, на Покровском направлении у них много резервов. Они идут и идут малыми группами", — заявил офицер "Влас".

В ВСУ рассказали, почему россияне спешат захватить Покровск в ближайшее время Фото: DeepStateMAP

Несмотря на это, продолжает украинский защитник, бойцы Сил обороны выбивают россиян со всех позиций, где они пытаются закрепиться.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что ВС РФ могут начать новое наступление на Покровск, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, дальнейшие попытки продвижения оккупантов на Донбассе будут зависеть от их успехов, в том числе в районе Селидово.

Несколькими днями ранее в 110-й ОМБр также рассказали о проблемах ВС РФ под Покровском. По словам начальника пресс-службы 110-й бригады Ивана Секача, в августе за сутки на Покровском направлении фиксировалось до 40 штурмов, а в текущий момент их количество упало до одного-двух.