ВС РФ могут начать новое наступление на Покровск: аналитик назвал условие

По словам Александра Коваленко, дальнейшие попытки продвижения оккупантов на Донбассе будут зависеть от их успехов, в том числе в районе Селидово.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на Покровское направление Донбасса и вскоре противник может начать новую волну. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "РБК-Украина" раскрыл некоторые детали.

По его словам, дальнейшие действия ВС РФ под Покровском будут зависеть от их действий на флангах. В результате интенсивное наступление в Донецкой области может продолжиться с новой силой.

"Все зависит от того, как действительно будет происходить ситуация на юге Покровского направления, а не на юге общей зоны боевых действий, театра боевых действий. Как быстро они смогут сформировать южный фланг, даже скажу так, какие у них будут результаты, например, в районе Селидово", — заявил Александр Коваленко.

Рядом с этим городом, продолжает военно-политический обозреватель, украинские защитники проводят высококачественную оборону, поэтому у войск противника сейчас нет возможности прорваться и закрепиться, чтобы начать городские бои в Селидово. В результате, пока населенный пункт будет под контролем Украины, попытка наступления оккупантов на Покровск имеет большой риск для них.

ВС РФ могут начать новую волну интенсивного наступления под Покровском Фото: DeepStateMAP

То же самое касается и квадрата Горняк-Кураховка-Зоряное, говорит аналитик. Контроль над этим участком поля боя не дает возможности ВС РФ наступать на Курахово.

"Именно от ситуации по этим локациям зависит, когда россияне смогут начать очередную волну, более интенсивную волну наступательных действий на Покровском направлении", — подытожил Александр Коваленко.

Несколькими днями ранее в 110-й ОМБр рассказали о проблемах ВС РФ под Покровском. По словам начальника пресс-службы 110-й бригады Ивана Секача, в августе за сутки на Покровском направлении фиксировалось до 40 штурмов, а в текущий момент их количество упало до одного-двух.

11 сентября сообщалось, что ВС РФ создают двойную угрозу для Покровского направления. По словам полковника запаса Сергея Грабского, противник демонстрирует свои намерения сковать как можно больше украинских войск на Донбассе. Оккупанты боятся, что подразделения Сил обороны бросят на усиление других направлений.