ЗС РФ можуть почати новий наступ на Покровськ: аналітик назвав умову

За словами Олександра Коваленка, подальші спроби просування окупантів на Донбасі залежатимуть від їхніх успіхів, зокрема в районі Селидового.

Related video

Російські окупанти не припиняють спроби тиску на Покровський напрямок Донбасу, тож незабаром противник може почати нову хвилю. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "РБК-Україна" розкрив деякі деталі.

За його словами, подальші дії ЗС РФ під Покровськом залежатимуть від їхніх дій на флангах. У результаті інтенсивний наступ у Донецькій області може продовжитися з новою силою.

"Усе залежить від того, як дійсно відбуватиметься ситуація на півдні Покровського напрямку, а не на півдні загальної зони бойових дій, театру бойових дій. Як швидко вони зможуть сформувати південний фланг, навіть скажу так, які в них будуть результати, наприклад, у районі Селидового", — заявив Олександр Коваленко.

Поруч із цим містом, продовжує військово-політичний оглядач, українські захисники проводять високоякісну оборону, тож у військ противника наразі немає змоги прорватися та закріпитися, щоб розпочати міські бої в Селидовому. У результаті, поки населений пункт буде під контролем України, спроба наступу окупантів на Покровськ становить великі ризики для них.

ЗС РФ можуть почати нову хвилю інтенсивного наступу під Покровськом Фото: DeepStateMAP

Те ж саме стосується і квадрата Гірник-Курахівка-Зоряне, каже аналітик. Контроль над цією ділянкою поля бою не дає можливості ЗС РФ наступати на Курахове.

"Саме від ситуації за цими локаціями залежить, коли росіяни зможуть розпочати чергову, інтенсивнішу хвилю наступальних дій на Покровському напрямку", — підсумував Олександр Коваленко.

Кількома днями раніше в 110-й ОМБр розповіли про проблеми ЗС РФ під Покровськом. За словами начальника прес-служби 110-ї бригади Івана Сєкача, у серпні за добу на Покровському напрямку фіксували до 40 штурмів, а зараз їхня кількість впала до одного-двох.

11 вересня повідомлялося, що ЗС РФ створюють подвійну загрозу для Покровського напрямку. За словами полковника запасу Сергія Грабського, противник демонструє свої наміри скувати якомога більше українських військ на Донбасі. Окупанти бояться, що підрозділи Сил оборони кинуть на посилення інших напрямків.