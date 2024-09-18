Закінчуються сили і немає стратегії: у 110-й ОМБр розповіли про проблеми ЗС РФ під Покровськом

За словами начальника пресслужби 110-ї бригади Івана Сєкача, у серпні за добу на Покровському напрямку фіксували до 40 штурмів, а зараз їхня кількість впала до одного-двох.

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Російські окупанти не припиняють спроб тиску на позиції українських захисників на Покровському напрямку. Проте сили у противника вже закінчуються. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї ОМБр Іван Сєкач в ефірі "24 каналу".

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За його словами, після активізації бойових дій у районі Покровська ЗС РФ зосередилися на населених пунктах Очеретине, Воздвиженка й Новоолександрівка. Далі росіяни намагалися перерізати трасу Покровськ — Костянтинівка, але пізніше були змушені відмовитися від цієї ідеї. Такі дії можуть бути свідченням того, що в окупантів відсутня стратегія.

Після трьох місяців активних штурмів перерахованих вище населених пунктів ЗС РФ вирішили спуститися нижче, адже їм здається, що там точно зможуть прорвати оборону ЗСУ.

"Це свідчить про те, що росіяни не нескінченні. У них теж закінчуються сили. Уже близько місяця ми фіксуємо серйозне зниження спроб противника просуватися. Третій тиждень відносно тихо", — заявив Сєкач.

У росіян закінчуються сили і немає стратегії під Покровськом Фото: DeepStateMAP

Окремо начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї ОМБр додав, що в серпні за добу могло бути близько 40 штурмів, а зараз ця кількість відчутно нижча — одна або дві атаки. Також стало менше втрат в української сторони.

"Важливим є ландшафт. Я 2 роки прожив у Гродівці, там дуже великі перепади висот. Росіяни вперлися в них, пішли нижче, але знову така сама історія. Їх зупиняє географічна місцевість. Її треба знати, щоб розуміти, чому саме так рухається противник знизу до Селидового", — підсумував Іван Сєкач.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що ЗС РФ створюють подвійну загрозу для Покровського напрямку. За словами полковника запасу Сергія Грабського, противник демонструє свої наміри скувати якомога більше українських військ на Донбасі. Окупанти бояться, що підрозділи Сил оборони кинуть на посилення інших напрямків.