РФ хоче окупувати увесь Донбас, щоб стати на "паузу" та зберегти обличчя, — офіцер ЗСУ (відео)

Головною перешкодою для російської армії на шляху до повної окупації Донеччини та Луганщини є Часів Яр. Оборонці міста не дають їм можливості вийти на оперативний простір, щоб продовжувати наступ.

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Російська армія збирається зробити перерву у війні, але спочатку їй потрібно вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей України, щоб у такий спосіб"зберегти обличчя". Так вважає офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Головною ж перешкодою для ЗС РФ на шляху до цього є Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

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"Саме наш напрямок, Часів Яр, стоїть на перепоні виконання цих завдань. Ми не даємо їм можливості вийти на оперативний простір, щоб продовжувати наступ. Це Костянтинівсько-Слов'янська, Костянтинівсько-Дружківська та Краматорсько-Слов'янська агломерації. У цьому разі, їм це конче необхідно в ідеологічному плані", — пояснив Калашніков.

Лінія оборони у Часовому Яру наразі проходить по каналу, який ворог постійно намагається здолати. Але росіяни не можуть застосовувати механічну складову, тому штурмує піхотою, розповів Олег Калашніков, додавши, що значних здобутків у ворога немає.

Що кажуть у Генштабі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори.

Нагадаємо, Олег Калашніков розповідав, що 90% міста Часів Яр перебуває під контролем Сил оборони України. 10% частково контролюється росіянами, частково є сірою зоною, де точаться активні бойові дії.

Раніше пресофіцер 26-ї артбригади зазначав, що це місто має важливе значення в оперативно-тактичному плані, адже виконує чимало функцій.