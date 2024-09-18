РФ хочет оккупировать весь Донбасс, чтобы встать на "паузу" и сохранить лицо, — офицер ВСУ (видео)

Главным препятствием для российской армии на пути к полной оккупации Донецкой и Луганской областей является Часов Яр. Защитники города не дают им возможности выйти на оперативное пространство, чтобы продолжать наступление.

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Российская армия собирается сделать перерыв в войне, но сначала ей нужно выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей Украины, чтобы таким образом "сохранить лицо". Так считает офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

Главным же препятствием для ВС РФ на пути к этому является Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

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"Именно наше направление, Часов Яр, стоит на преграде выполнения этих задач. Мы не даем им возможности выйти на оперативное пространство, чтобы продолжать наступление. Это Константиновско-Славянская, Константиновско-Дружковская и Краматорско-Славянская агломерации. В данном случае, им это крайне необходимо в идеологическом плане", — пояснил Калашников.

Линия обороны в Часовом Яру сейчас проходит по каналу, который враг постоянно пытается преодолеть. Но россияне не могут применять механическую составляющую, поэтому штурмует пехотой, рассказал Олег Калашников, добавив, что значительных достижений у врага нет.

Что говорят в Генштабе

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений. На Краматорском направлении украинские воины отбивали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы.

Напомним, Олег Калашников рассказывал, что 90% города Часов Яр находится под контролем Сил обороны Украины. 10% частично контролируется россиянами, частично является серой зоной, где идут активные боевые действия.

Ранее пресс-офицер 26 артбригады отмечал, что этот город имеет важное значение в оперативно-тактическом плане, поскольку выполняет немало функций.