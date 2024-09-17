"Жуткая экскурсия": бойцы ВСУ показали, как выглядит Часов Яр (видео)

Украинские военные показали, в какой "атмосфере" вынуждены вести оборону. В бригаде подчеркнули, что город на глазах превращается в "сплошные руины", но там все еще остаются мирные жители.

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Воины организовали "жуткую экскурсию" по уничтоженному городу Часов Яр в Донецкой области для украинцев. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Россияне продолжают штурмовать город и стирать его с лица земли всеми возможными видами вооружения — артиллерия, мины, ракеты, дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы", — отметили в бригаде.

Бойцы ВСУ решили показать, во что превратился город, который стремятся захватить российские оккупанты. На кадрах можно увидеть изнутри заброшенные дома, дом культуры и территорию Кирпичного завода в Часовом Яру, а также центр города.

"Русский мир убивает", — написано на стене одного из домов на улице с символическим названием — Мира.

В 24 ОМБр отметили, что в таких условиях и "атмосфере" воины ведут борьбу. Украинские бойцы несмотря на преимущество вражеских сил сдерживают нашествие ВС РФ.

"Некоторые улицы выглядели спокойными и живыми еще буквально месяц назад, а сейчас там — сплошные руины. В самом населенном пункте еще остаются гражданские", — сообщили в бригаде.

Напомним, представитель 26 артиллерийской бригады Олег Калашников информировал, что ВСУ контролируют 90% Часового Яра. Другие же 10% частично являются "серой зоной", то есть там идут бои, и частично контролируются врагом.

Также Калашников рассказывал, что ВС РФ проводят до 20 штурмов Часового Яра в сутки. Военный объяснил, что цель оккупантов — не делать пауз в давлении, чтобы защитники не имели возможности отдохнуть.