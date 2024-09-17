90% города под контролем, но происходят качели: военный о боях в Часовом Яру

По словам пресс-офицера 26-й бригады Олега Калашникова, сейчас враг использует КАБы на Курском направлении, поэтому в Часовом Яру заменяет их неуправляемыми авиационными ракетами.

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Сейчас 90% города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

"По данным DeepState, 90% территории Часового Яра находится под контролем Сил обороны Украины, тогда как 10% частично контролируется россиянами, частично является серой зоной, где ведутся активные боевые действия. В этих районах враг пытается штурмовать сам город", — пояснил он.

Олег Калашников добавил, что противник продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины.

"И делает это не только на традиционных направлениях, но и пытается найти другие слабые места в обороне. Поэтому весь оттенок фронта сейчас находится под натиском штурмовых действий, хотя интенсивность меняется в зависимости от направления. Враг пытается максимально использовать весь имеющийся арсенал для огневого поражения", — отметил Калашников.

Однако в районе Часового Яра у врага нет никаких достижений. В частности, на некоторых локациях российские войска могут занимать позиции украинских военных, но защитники их потом выбивают.

"На некоторых локациях он может приобретать наши позиции, потом мы можем его выбивать, то есть происходит такая мобильная обстановка, такие своеобразные качели, которые и являются обычным явлением на линии фронта", — рассказал Олег Калашников.

Он добавил, что значительное количество КАБов используется на Курском направлении. По словам офицера, ВС РФ просто сместили акцент с Донецкого направления и пытаются КАБы заменить неуправляемыми авиационными ракетами.

По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки по позициям украинских подразделений и населенным пунктам было нанесено 84 авиаудара, в частности, сброшено 127 КАБов. Они были нанесены, в частности, в районе Часового Яра.

Отметим, что в конце августа появлялась информация, что ВС РФ якобы контролировали примерно 40% города Часов Яр. В случае полного захвата этого населенного пункта оккупанты могут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическим путем между ними.

Ранее Олег Калашников отмечал, что этот город имеет важное значение в оперативно-тактическом плане, ведь выполняет немало функций. Это касается и логистики ВСУ, и доступа противника к другим населенным пунктам.