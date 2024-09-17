90% міста під контролем, але відбуваються гойдалки: військовий про бої в Часовому Яру

За словами пресофіцера 26-ї бригади Олега Калашнікова, наразі ворог використовує КАБи на Курському напрямку, тому в Часовому Ярі заміняє їх некерованими авіаційними ракетами.

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Наразі 90% міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"За даними DeepState, 90% території Часового Яру перебуває під контролем Сил оборони України, тоді як 10% частково контролюється росіянами, частково є сірою зоною, де точаться активні бойові дії. В цих районах ворог намагається штурмувати саме місто", — пояснив він.

Олег Калашніков додав, що противник продовжує атакувати позиції Сил оборони України.

"І робить це не лише на традиційних напрямках, але й намагається знайти інші слабкі місця в обороні. Тому весь відтінок фронту зараз перебуває під натиском штурмових дій, хоча інтенсивність змінюється залежно від напрямку. Ворог намагається максимально використовувати весь наявний арсенал для вогневого ураження", — зауважив Калашніков.

Однак в районі Часового Яру у ворога немає жодних здобутків. Зокрема, на деяких локаціях російські війська можуть займати позиції українських військових, але захисники їх потім вибивають.

"На деяких локаціях він може здобувати наші позиції, потім ми можемо його вибивати, тобто відбувається така мобільна обстановка, такі своєрідні гойдалки, які і є звичайним явищем на лінії фронту", — розповів Олег Калашніков.

Він додав, що значна кількість КАБів використовується на Курському напрямку. За словами офіцера, ЗС РФ просто змістили акцент з Донецького напрямку і намагаються КАБи замінити некерованими авіаційними ракетами.

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби по позиціях українських підрозділів та населених пунктах було завдано 84 авіаудари, зокрема, скинуто 127 КАБів. Їх було завдано, зокрема, в районі Часового Яру.

Зазначимо, що в кінці серпня з'являлась інформація, що ЗС РФ нібито контролювали приблизно 40% міста Часів Яр. У разі повного захоплення цього населеного пункту окупанти можуть отримати тактичну перевагу на висоті, розташованій над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом і логістичним шляхом між ними.

Раніше Олег Калашніков зазначав, що це місто має важливе значення в оперативно-тактичному плані, адже виконує чимало функцій. Це стосується і логістики ЗСУ, і доступу противника до інших населених пунктів.