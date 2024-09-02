Не можуть зробити плацдарм: ЗС РФ не контролюють Часів Яр вогневим ураженням

За словами пресофіцера 26-ї артбригади Олега Калашнікова, невелике місто на Донбасі має важливе значення в оперативно-тактичному плані, адже виконує чимало функцій. Це стосується і логістики ЗСУ, і доступу противника до інших населених пунктів.

Related video

Російські окупанти не припиняють спроби тиску на позиції українських захисників на Донбасі, зокрема й у районі Часового Яру. При цьому не можна сказати, що противник контролює місто вогневим ураженням. Про це заявив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, оборона міста в Донецькій області має досить важливе значення в оперативно-тактичному плані. Незважаючи на дії з боку ЗС РФ, Часів Яр сьогодні не контролюється противником. Сили оборони роблять усе для того, щоб плани противника не були здійснені.

"Місто дійсно під вогневим ураженням, але не можна сказати, що противник вогневим ураженням контролює Часів Яр. Наша оборона так само проходить по каналу Сіверський Донець-Донбас, ці рубежі тримаються. Окупанти не можуть їх переступити, ніде не можуть зробити плацдарм", — заявив Олег Калашніков.

У ЗСУ розповіли, чи контролюють ЗС РФ Часів Яр на Донбасі Фото: DeepStateMAP

Окремо пресофіцер 26-ї артбригади додав, що триматися продовжують і колишні населені пункти, які знищили росіяни — Кліщіївка та Андріївка. У результаті виходить, що загарбники не змогли обійти Часів Яр із флангу, тому штурмують "прямо в лоб" і зазнають колосальних втрат.

Цей напрямок Донбасу деякий час тому був найактивнішим на фронті, але тепер це звання перейшло до Покровського і Торецького. При цьому біля Часового Яру ЗС РФ намагалися прорвати оборону українських захисників для переходу на інший напрямок, але не вийшло цього зробити.

"Часів Яр розташований на такому хребті, який панує над навколишньою територією. Саме місто на височині, з якої можна контролювати низину. Тому, коли ворог починав штурми, то було дуже добре накидати йому зверху. На сьогодні Часів Яр — фортеця, яка прикриває собою агломерацію міст — Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Крім того, з цієї височини контролюються наші логістичні шляхи. Також звідси сьогодні прикривається і північний фланг Покровського напрямку, ми не даємо противнику через нас зайти і вдарити", — продовжив Олег Калашніков.

У результаті виходить, підсумував пресофіцер 26-ї артбригади, що невелике місто на Донбасі досить важливе в оперативно-тактичному плані.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що аналітики спростували окупацію 40% Часового Яру. Останні зміни лінії боїв у Часовому Яру відбулися на початку серпня, свідчать дані аналітиків DeepState. Вони впевнені, що ворог не окупував 40% населеного пункту. Про погіршення ситуації в місті не повідомляли в Генштабі ЗСУ.