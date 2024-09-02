Не могут сделать плацдарм: ВС РФ не контролируют Часов Яр огневым поражением

По словам пресс-офицера 26-й артбригады Олега Калашникова, небольшой город на Донбассе имеет важное значение в оперативно-тактическом плане, ведь выполняет немало функций. Это касается и логистики ВСУ, и доступа противника к другим населенным пунктам.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников на Донбассе, в том числе и в районе Часового Яра. При этом нельзя сказать, что противник контролирует город огневым поражениям. Об этом заявил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, оборона города в Донецкой области имеет достаточно важное значение в оперативно-тактическом плане. Несмотря на действия со стороны ВС РФ, Часов Яр сегодня не контролируется противником. Силы обороны делают все для того, чтобы планы противника не были осуществлены.

"Город действительно под огневым поражением, но нельзя сказать, что противник огневым поражением контролирует Часов Яр. Наша оборона так же проходит по каналу Северский Донец-Донбасс, эти рубежи держатся. Оккупанты не могут их переступить, нигде не могут сделать плацдарм", — заявил Олег Калашников.

В ВСУ рассказали, контролируют ли ВС РФ Часов Яр на Донбассе Фото: DeepStateMAP

Отдельно пресс-офицер 26-й артбригады добавил, что держаться продолжают и бывшие населенные пункты, которые уничтожили россияне — Клещиевка и Андреевка. В результате получается, что захватчики не смогли обойти Часов Яр с фланга, поэтому штурмуют "прямо в лоб" и несут колоссальные потери.

Это направление Донбасса некоторое время назад было самым активным на фронте, но теперь это звание перешло к Покровскому и Торецкому. При этом возле Часового Яра ВС РФ пытались прорвать оборону украинских защитников для перехода на другое направление, но не получилось этого сделать.

"Часов Яр расположен на таком хребте, который господствует над окружающей территорией. Сам город на возвышенности, с которой можно контролировать низину. Поэтому, когда враг начинал штурмы, то было очень хорошо набрасывать ему сверху. На сегодня Часов Яр — крепость, которая прикрывает собой агломерацию городов — Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. Кроме того, с этой возвышенности контролируются наши логистические пути. Также отсюда сегодня прикрывается и северный фланг Покровского направления, мы не даем противнику через нас зайти и ударить", — продолжил Олег Калашников.

В результате получается, подытожил пресс-офицер 26-й артбригады, что небольшой город на Донбассе достаточно важен в оперативно-тактическом плане.

Напомним, 29 августа сообщалось, что аналитики опровергли оккупацию 40% Часового Яра. Последние изменения линии боев в Часовом Яру состоялись в начале августа, свидетельствуют данные аналитиков DeepState. Они уверены, что враг не оккупировал 40% населенного пункта. Об ухудшении ситуации в городе не сообщали в Генштабе ВСУ.