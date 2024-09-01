После захвата Донбасса ВС РФ могут уже весной угрожать Днепропетровской области, — The Times

По словам профессора оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкла Кларка, ни одна из сторон не ожидает решения на поле боя в этом году. А президенту Зеленскому возможно придется принять потерю Покровска и Часового Яра ради наступления на Курскую область.

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Наземные боевые действия в Украине сейчас более динамичны и непредсказуемы, чем когда-либо за последние 18 месяцев. Когда украинские войска более трех недель назад совершили неожиданный прорыв границы в Курской области Российской Федерации, Москва использовала эту возможность, чтобы усилить свое давление на украинские силы на юге, в частности на Покровск и Часов Яр в Донецкой области. Об этом пишет The Times.

С приближением зимы обе стороны ожесточенно борются за преимущество до ноября — когда холодная и влажная погода замедлит передвижение войск и снизит темпы любых наступательных наземных операций до весны следующего года.

Битва за Курск: новая фаза войны

Украина расширила свои операции в Курской области, осторожно перемещаясь в сторону, чтобы сократить свои фланги и держать открытыми пути для отступления. Военные проводят специальные операции и артиллерийские удары вдоль границы с российскими областями — Брянской, Курской и Белгородской.

Операция ВСУ в Курской области по состоянию на 30 августа Фото: ISW

Кроме того, Украина активизировала атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. На прошлой неделе два предприятия в Ростове горели после сильных украинских атак. Киев также продолжает настаивать на получении от НАТО средств для более сильных ударов по российской авиации. Между тем настоящая битва за Курск только началась на этой неделе, отмечает издание.

Украинская сторона не раскрывает точное количество войск, задействованных в этом наступлении, пытаясь запутать Кремль. Однако известно, что значительная часть их лучшего вооружения и некоторые подразделения 80-й, 82-й и 95-й воздушно-десантных бригад, а также несколько механизированных бригад участвуют в боевых действиях.

Россия взамен стягивает силы из разных мест: из резервов, Чечни, Калининграда, Крыма и даже из-за рубежа, в частности из Буркина-Фасо.

Покровск под угрозой

Российские войска перебросили части 11-й десантной бригады, 30-й мотострелковой бригады и 2-й танковой армии из Донбасса в Курск. Однако это не означает решающего изменения сил, поскольку российские командиры сосредоточились на захвате Покровска, стратегической цели через важные транспортные пути.

Российская тактика на Покровском направлении заключается в использовании небольших пехотных отрядов, которые движутся вперед в составе групп по 8-10 человек. Они постоянно двигаются, устанавливая свои позиции, а затем к ним присоединяется бронетехника. Хотя многие из них погибают или получают ранения, они продолжают наступать. Украинские защитники имеют выгодные позиции для контратаки, но им не хватает людей, боеприпасов и отдыха, пишет The Times.

Российские войска готовы жертвовать значительными силами, чтобы захватить Покровск. Подобно Мариуполю, Северодонецку, Бахмуту и Авдеевке, они пытаются сровнять город с землей, чтобы получить контроль над его руинами.

Захват Покровска и высоких точек Часов Яра дал бы Москве плацдарм для дальнейших наступательных действий на север и запад для захвата остального Донбасса и угрозы Днепропетровской области весной следующего года.

Украинские стратеги, вероятно, надеются, что Курская наступательная операция усилит политическое давление на российского лидера, поскольку цена его длительной агрессивной войны станет более понятной для населения. Какой бы привлекательной ни была эта цель для киевских лидеров, им, возможно, придется смириться с тем, что в процессе ее достижения они могут потерять Покровск и Часов Яр. В таком случае и президент Зеленский, и Александр Сырский, могут оказаться под политическим давлением.

Автор материала Майкл Кларк, приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, считает, что ни одна из сторон не ожидает решения на поле боя в этом году. Обе державы играют за "большой толчок" в наземной войне на 2025 год.

Напомним, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что бойцам ВСУ надо продержаться под Покровском до середины сентября. Данные разведки показывают, что к этому времени ресурсы у врага должны иссякнуть.

31 августа офицер ВСУ Николай Мельник заявил, что подкрепление на Покровское направление отправили поздно.