Есть риск окружения: на Покровское направление бросили дополнительные силы, — офицер ВСУ (видео)

Военный Николай Мельник назвал решение о подкреплении запоздалым. По его словам, потеря Покровска не приведет к "стратегическим трагедиям", но есть нюанс.

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Подкрепление на Покровское направление отправили, но поздно. Об этом в эфире телемарафона 31 августа заявил офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник.

Он пояснил, что усиление нужно было еще неделю назад, когда ситуацию можно было исправить меньшими усилиями. После падения Карловки ВС РФ расширили фронт.

"Наша линия, которая находится между Нетайловым и Красногоровкой, все же рискует быть окруженной. Поэтому это решение является правильным и запоздалым", — отметил военный.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Мельник рассказал, что тактика врага не изменилась — он атакует малыми пехотными группами. Из-за истощения Сил обороны, в частности морально-психологического, противнику удается продвигаться.

Кроме того, оккупанты имеют преимущество в людях, технике, огневых средствах, авиации и дронах. Поэтому ВСУ "довольно сложно". Офицер уточнил, что дополнительными силами, которые усилили направление, являются восстановленные бригады.

По словам Мельника, оккупация Покровска грозит осложнением обороны всего Донбасса. С одной стороны это расширит фронт и заставит подтягивать дополнительные подразделения, а с другой — усложнит оборону Часового Яра и в будущем Константиновки.

"Но поймите правильно, что это не стратегические трагедии. То есть с падением Покровска Украина точно не закончится. Вопрос в том, все ли сделано для того, чтобы мы дальше могли за него нормально бороться", — подчеркнул военнослужащий.

Он уточнил, что Силы обороны не должны отступать без возможности закрепиться. Также Мельник считает важными изменения относительно ротаций и системы обороны вторых линий.

Он пояснил, что ВС РФ атакуют ограниченными силами, и даже на Покровском направлении концентрируются на одном-двух участках. Учитывая это, должны быть подготовлены вторые линии с новыми бойцами, чтобы после ухода с "нуля" военные могли отдохнуть несколько дней.

Комментарий Николая Мельника о Покровском направлении — с 22:27

Напомним, главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов заявлял, что Покровск нельзя терять "ни в коем случае". Он объяснил, почему врага необходимо отбить на подходе к городу.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предположил, что Силам обороны важно продержаться на Покровском направлении еще три недели. По его словам, оккупация Покровска — цель первого этапа "спецоперации" врага.