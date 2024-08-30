"Ни в коем случае": боец ВСУ предостерег от большой ошибки на Покровском направлении

Главный сержант Егор Фирсов описал сценарий, при котором Силам обороны станет "очень-очень трудно". По его словам, Покровск могут разбивать артиллерией десятки лет.

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ВСУ ни в коем случае нельзя терять контроль над Покровском. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил военнослужащий 109 батальона ВСУ и главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

"Мы должны (делать, — ред.) что угодно, но разбить врага на подходе к Покровску. Если этого не будет сделано, то будет Вооруженным силам очень-очень трудно. Поверьте мне, когда я говорю "очень трудно" — это прям край", — предупредил он.

Военный объяснил, что держать оборону в городе — гораздо выгоднее. По его словам, сейчас до врага несколько километров, и артиллерией Покровск можно разбивать "даже десятки лет".

"Выгодные позиции ребятам, которые летают. Есть всегда подвалы, есть радиотени, где всегда можно спрятаться от вражеских дронов. Враг находится как в тире на невыгодных позициях в посадке. То есть мы из города фактически можем расстреливать врага", — отметил Фирсов.

Он отметил, что пока защитники контролируют Покровск, им "намного лучше". Однако как только город будет потерян, ситуация изменится на противоположную. Тогда "как в тире" окажутся уже Силы обороны.

"Нас начинают расстреливать, потому что мы отступаем в посадки и поля. А у врага стратегическая инициатива — он подтягивает в город всю технику, он прячется в городе, он летает из города дронами. Поэтому ни в коем случае нельзя отдавать Покровск", — уточнил главный сержант.

Он напомнил, как раньше в обществе возникали вопросы, почему ВСУ держат за Авдеевку. Сейчас же причина наглядно видна на карте боевых действий.

"Держали Авдеевку несколько лет и было гораздо выгоднее. Как только Авдеевка упала — отступили и уже начинаем защищать Покровск. Хотя это был тыл-тыл, здесь было до линии фронта 60 километров", — рассказал военнослужащий.

По его словам, к ухудшению ситуации на фронте привело то, что защитники отступили с высот и заводов в Авдеевке. Однако теперь обществу, бойцам и командованию надо настраиваться "ни в коем случае не отдавать Покровск". Фирсов объяснил, что это приведет к потерям и в людях, и в территориях, и в моральном состоянии.

Комментарий Егора Фирсова (о Покровске — с 7:43)

Напомним, соучредитель DeepState Руслан Микула сообщил, что в последние недели ВС РФ достигли успеха на Покровском направлении благодаря привлечению значительных резервов. По словам аналитика, Силы обороны были не готовы к такому вражескому давлению.

В ISW проинформировали, что российские оккупанты продвинулись на восток и юго-восток от Покровска. 29 августа они продолжали наступать в направлении города.