"Ні в якому випадку": боєць ЗСУ застеріг від великої помилки на Покровському напрямку
Головний сержант Єгор Фірсов описав сценарій, за якого Силам оборони стане "дуже-дуже важко". З його слів, Покровськ можуть розбивати артилерією десятки років.
ЗСУ ні в якому разі не можна втрачати контроль над Покровськом. Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ та головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов.
"Ми маємо (робити, — ред.) будь-що, але розбити ворога на підході до Покровська. Якщо цього не буде зроблено, то буде Збройним силам дуже-дуже важко. Повірте мені, коли я кажу "дуже важко" — це прям край", — попередив він.
Військовий пояснив, що тримати оборону у місті — набагато вигідніше. З його слів, нині до ворога кілька кілометрів, і артилерією Покровськ можна розбивати "навіть десятки років".
"Вигідні позиції хлопцям, які літають. Є завжди підвали, є радіотіні, де завжди можна сховатись від ворожих дронів. Ворог знаходиться як в тирі на невигідних позиціях в посадці. Тобто ми з міста фактично можемо розстрілювати ворога", — зазначив Фірсов.
Він наголосив, що поки захисники контролюють Покровськ, їм "набагато краще". Однак щойно місто буде втрачене, ситуація зміниться на протилежну. Тоді "як у тирі" опиняться вже Сили оборони.
"Нас починають розстрілювати, тому що ми відступаємо в посадки та поля. А у ворога стратегічна ініціатива — він підтягує в місто всю техніку, він ховається в місті, він літає з міста дронами. Тому ні в якому випадку не можна віддавати Покровськ", — уточнив головний сержант.
Він нагадав, як раніше у суспільстві виникали запитання, чому ЗСУ тримаються за Авдіївку. Нині ж причина наочно видна на мапі бойових дій.
"Тримали Авдіївку декілька років і було набагато вигідніше. Як тільки Авдіївка впала — позадкували й вже починаємо боронити Покровськ. Хоча це був тил-тил, тут було до лінії фронту 60 кілометрів", — розповів військовослужбовець.
З його слів, до погіршення ситуації на фронті призвело те, що захисники відступили з висот і заводів в Авдіївці. Однак тепер суспільству, бійцям та командуванню треба налаштовуватись "ні в якому разі не віддавати Покровськ". Фірсов пояснив, що це призведе до втрат і в людях, і в територіях, і у моральному стані.
Нагадаємо, співзасновник DeepState Руслан Микула повідомив, що останніми тижнями ЗС РФ досягли успіху на Покровському напрямку завдяки залученню значних резервів. Зі слів аналітика, Сили оборони були неготові до такого ворожого тиску.
В ISW проінформували, що російські окупанти просунулися на схід і південний схід від Покровська. 29 серпня вони продовжували наступати в напрямку міста.