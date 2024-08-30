"Ні в якому випадку": боєць ЗСУ застеріг від великої помилки на Покровському напрямку

Головний сержант Єгор Фірсов описав сценарій, за якого Силам оборони стане "дуже-дуже важко". З його слів, Покровськ можуть розбивати артилерією десятки років.

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ЗСУ ні в якому разі не можна втрачати контроль над Покровськом. Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ та головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов.

"Ми маємо (робити, — ред.) будь-що, але розбити ворога на підході до Покровська. Якщо цього не буде зроблено, то буде Збройним силам дуже-дуже важко. Повірте мені, коли я кажу "дуже важко" — це прям край", — попередив він.

Військовий пояснив, що тримати оборону у місті — набагато вигідніше. З його слів, нині до ворога кілька кілометрів, і артилерією Покровськ можна розбивати "навіть десятки років".

"Вигідні позиції хлопцям, які літають. Є завжди підвали, є радіотіні, де завжди можна сховатись від ворожих дронів. Ворог знаходиться як в тирі на невигідних позиціях в посадці. Тобто ми з міста фактично можемо розстрілювати ворога", — зазначив Фірсов.

Він наголосив, що поки захисники контролюють Покровськ, їм "набагато краще". Однак щойно місто буде втрачене, ситуація зміниться на протилежну. Тоді "як у тирі" опиняться вже Сили оборони.

"Нас починають розстрілювати, тому що ми відступаємо в посадки та поля. А у ворога стратегічна ініціатива — він підтягує в місто всю техніку, він ховається в місті, він літає з міста дронами. Тому ні в якому випадку не можна віддавати Покровськ", — уточнив головний сержант.

Він нагадав, як раніше у суспільстві виникали запитання, чому ЗСУ тримаються за Авдіївку. Нині ж причина наочно видна на мапі бойових дій.

"Тримали Авдіївку декілька років і було набагато вигідніше. Як тільки Авдіївка впала — позадкували й вже починаємо боронити Покровськ. Хоча це був тил-тил, тут було до лінії фронту 60 кілометрів", — розповів військовослужбовець.

З його слів, до погіршення ситуації на фронті призвело те, що захисники відступили з висот і заводів в Авдіївці. Однак тепер суспільству, бійцям та командуванню треба налаштовуватись "ні в якому разі не віддавати Покровськ". Фірсов пояснив, що це призведе до втрат і в людях, і в територіях, і у моральному стані.

Коментар Єгора Фірсова (про Покровськ — із 7:43)

Нагадаємо, співзасновник DeepState Руслан Микула повідомив, що останніми тижнями ЗС РФ досягли успіху на Покровському напрямку завдяки залученню значних резервів. Зі слів аналітика, Сили оборони були неготові до такого ворожого тиску.

В ISW проінформували, що російські окупанти просунулися на схід і південний схід від Покровська. 29 серпня вони продовжували наступати в напрямку міста.