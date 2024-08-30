Не були готові: у DeepState назвали причину просування ЗС РФ на Покровському напрямку

За словами аналітика Руслана Микули, всього за кілька тижнів противнику вдалося домогтися певних успіхів на Донбасі. Основною причиною є те, що окупанти кидають значну кількість сил на поле бою, які були в оперативному резерві.

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ЗС РФ багато місяців намагаються захопити місто Покровськ у Донецькій області, проте ніяк не можуть виконати це завдання командування. При цьому в останні тижні противнику вдалося просунутися на певну відстань. Аналітик і співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула в ефірі "Еспресо.TV" розповів, із чим це пов'язано.

За його словами, російські окупанти не припиняють спроби тиску на позиції ЗСУ і залучили значну кількість сил, які до цього перебували в оперативному резерві.

"За останні два з половиною тижні ворог досяг суттєвих успіхів на Покровському напрямку. Це пов'язано з тим, що росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві. Наразі вони використовуються для штурмових дій у районі Селидового та Новогродівки", — заявив Руслан Микула.

Аналітик розповів, завдяки чому ЗС РФ швидко просунулися в районі Покровська Фото: DeepStateMAP

Певною мірою українські війська виявилися не готові до інтенсивного тиску з боку ЗС РФ, продовжує аналітик. Контроль над населеним пунктом Новогродівка був фактично втрачений, і противник намагається тиснути на інші ділянки, включно з Селидовим та Українськом, який є ще одним ключовим містом на цьому напрямку.

Ситуація під Покровськом: що кажуть у Генштабі

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ писали, що протягом доби українські захисники відбили 58 атак з боку російських окупантів. У низці населених пунктів противник намагався витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих ними рубежів, однак нічого не вийшло. Штурми провалилися.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що ЗСУ можуть оточити російські війська на південному фланзі Покровська, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. За даними аналітиків, ЗС РФ просуваються в Селидове, щоб убезпечити себе. Але щоб пройти відкритими полями на північ від Красногорівки, знадобляться успішні механізовані атаки, що зазвичай військам РФ дається важко.

29 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на ситуацію під Покровськом. За його словами, робота в штабах ведеться цілодобово і часом доводиться ухвалювати незвичайні рішення для того, щоб зміцнити оборону українських захисників. Окупанти кидають на поле бою все, що є в запасах.