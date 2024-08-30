Потрібна масштабна контратака: ЗСУ можуть оточити російські війська на південному фланзі Покровська, — ISW (карта)

За словами аналітиків, ЗС РФ просуваються до Селидового, щоб убезпечити себе. Але щоб пройти відкритими полями на північ від Красногорівки, знадобляться успішні механізовані атаки, що зазвичай військам РФ дається важко.

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Наступаючи до Селидового, у напрямку Українська та Гірника, російське командування, ймовірно, намагається ліквідувати відносно великий український виступ на південному краю захопленої росіянами території в напрямку Покровська. Ці позиції українців загрожують подальшому просуванню окупаційного угруповання. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 29 серпня.

Українські позиції на схід від лінії Селидове — Українськ — Гірник становлять певну загрозу російському тилу в напрямку Покровська. Командування РФ, імовірно, стурбоване українськими контратаками. На цьому тлі росіяни розгортають логістику й артилерійські елементи та зосереджують особовий склад на заході, у передовій частині виступу.

Російське командування також, імовірно, прагне розширити й стабілізувати позиції з півдня в цьому районі, щоб після того, як наступ на Покровськ завершиться, не дозволити ЗСУ загрожувати територіальним завоюванням, досягнутим ЗС РФ у 2024 році.

Ширина російського виступу становить приблизно 21 км від українських позицій на схід від лінії Селидове — Українськ — Гірник на північ від Авдіївки вздовж траси Н-20 (Авдіївка — Костянтинівка). Позиції ЗС РФ уздовж траси Е-50 (Донецьк — Покровськ) на північний захід розташовані приблизно за 13 км від Авдіївки, тоді як нинішня лінія російського наступу вздовж району Новогродівка — Гродівка пролягає за 30 км від Авдіївки.

Масштабні українські контратаки від основи виступу в напрямку Авдіївки можуть загрожувати оточенням російському угрупованню, що перебуває перед українськими позиціями. Тому командування РФ, імовірно, прагне убезпечити себе й ліквідувати український виступ на південному фланзі напрямку від Покровська.

Карта захоплених територій біля Покровська

Російські сили, судячи з усього, сподіваються, що просування до Українська та Гірника підтримає поточний наступ на захід від Донецька, і що наступальний тиск з обох напрямків зруйнує оборону України або змусить відступити з обмежених позицій у сільській місцевості на схід від Українська та Гірника.

Район на північ від Красногорівки здебільшого складається із відкритих полів з обмеженим укриттям або невеликою кількістю вітрозахисних смуг. Для просування ЗС РФ через цю місцевість, імовірно, знадобляться значні успішні механізовані атаки, які російські сили зазвичай здійснюють зі складнощами.

У напрямку Покровська ЗС РФ краще вдаються просування між населеними пунктами невеликими піхотними групами. Але ще слід з'ясувати, чи зможе російська піхота підтримувати темп просування в міру наближення до Українська та Гірника.

Нагадаємо, що війська РФ перевезли в Україну морських піхотинців і унікальну техніку з Арктичного регіону.

Напередодні повідомлялося, що, за оцінками ISW, ЗСУ повернули низку втрачених позицій у Донецькій області.