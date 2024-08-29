ЗСУ повернули деякі втрачені позиції на Донеччині, — ISW (карта)

Разом з тим, як наголошують аналітики, російська армія просунулася поблизу Торецька та продовжує значне тактичне просування на південний схід від Покровська.

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Сили оборони змогли відбити в окупантів раніше захоплені ними позиції на Сіверському напрямку. Про це в своєму звіті за 28 серпня повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 28 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, свідчать про те, що Сили оборони нещодавно відновили втрачені позиції на південний захід від Івано-Дарівки", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські війська наступали на захід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Виїмки, Івано-Дарівки та Спірного.

В ISW відмічають, що російська армія просунулася поблизу Торецька та продовжує значне тактичне просування на південний схід від Покровська, мають успіхи на Вугледарському напрямку, повністю захопили Костянтинівку і перетнули дорогу T05024 на південний захід від Водяного (на північний схід від Вугледара), хоча ISW ще не бачив візуальних доказів цього твердження.

Нагадаємо, що 29 серпня аналітики Deepstate повідомили про успіхи ЗС РФ на Донеччин. Вони просунулися в районах 6 населених пунктів. Ворог просунувся в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару.