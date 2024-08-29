ВСУ вернули некоторые утраченные позиции в Донецкой области, — ISW (карта)

Вместе с тем, как отмечают аналитики, российская армия продвинулась вблизи Торецка и продолжает значительное тактическое продвижение на юго-восток от Покровска.

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Силы обороны смогли отбить у оккупантов ранее захваченные ими позиции на Северском направлении. Об этом в своем отчете за 28 августа сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

"Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе 28 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, свидетельствуют о том, что Силы обороны недавно восстановили утраченные позиции к юго-западу от Ивано-Дарьевки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска наступали на запад от Северска в районе Верхнекаменского и на юго-восток от Северска в районе Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного.

В ISW отмечают, что российская армия продвинулась вблизи Торецка и продолжает значительное тактическое продвижение на юго-восток от Покровска, имеют успехи на Угледарском направлении, полностью захватили Константиновку и пересекли дорогу T05024 к юго-западу от Водяного (к северо-востоку от Угледара), хотя ISW еще не видел визуальных доказательств этого утверждения.

Напомним, что 29 августа аналитики Deepstate сообщили об успехах ВС РФ на Донетчине. Они продвинулись в районах 6 населенных пунктов. Враг продвинулся в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.