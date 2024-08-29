ВС РФ продвинулись в 6 населенных пунктах в Донецкой области, — Deepstate

В основном ВС РФ сосредотачивались на штурмах на Покровском направлении. В районах Новогродовки и Гродовки произошло более половины от всех боестолкновений.

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Российские оккупанты имеют успехи в Донецкой области. Они продвинулись в районах 6 населенных пунктов Об этом сообщают аналитики Deepstate.

"Враг продвинулся в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара. К*цапы в основном готовились к следующему массовому штурму на Покровском отрезке", — говорится в сообщении.

В сводке Генштаба ВСУ 28 августа сообщалось, что на Торецком направлении ВС РФ 20 раз атаковали украинские позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении оккупанты 59 раз атаковали позиции Сил обороны. В районах Новогродовки и Гродовки произошло более половины от всех боестолкновений. По предварительным подсчетам, за сутки россияне на этом направлении потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 — ранеными. Уничтожено три автомобиля и БТР. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще двум артсистемам и двум автомобилям.

На Времовском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.

Напомним, что 28 августа в DeepState сообщили, что командование на Покровском направлении в полной мере не владеет ситуацией на поле боя. У россиян есть огромные продвижения.