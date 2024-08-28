Полный хаос: под Покровском командование не владеет ситуацией на поле боя, — DeepState

Как рассказал аналитик Роман Погорелый, ситуация на Покровском направлении является критической. У россиян есть огромные продвижения.

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Командование на Покровском направлении в полной мене не владеет ситуацией на поле боя. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал аналитик и соучредитель DeepState Роман Погорелый.

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По его словам, ситуация там является критической. Более того, Погорелый отметил, что у него после общения с находящимися на этом направлении бойцами, складывается впечатление, что там происходит полный хаос.

"Эту ситуацию необходимо стабилизировать очень быстро, потому что враг имеет огромные продвижения. Мы ежедневно отмечаем на карте потерю населенных пунктов", — отметил аналитик.

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Он заявил, что враг уже забрал последнюю ключевую высоту перед Покровском. Россияне за 3-4 дня буквально оккупировали Новогродовку.

Роман Погорелый о Покровском направлении

"Враг уже пробует заходить в Селидово. А это еще один немалый и достаточно мощный населенный пункт, где можно было удерживать врага. В частности, имея там террикон, две шахты и в целом промышленный город", — рассказал Погорелый.

По словам аналитика, россияне применяют там элитные подразделения с "классным" снаряжением.

"У них есть приборы ночного видения, у них современное огнестрельное оружие и снаряжение, в которое они одеты. У них прослеживается достаточно взвешенная тактика продвижения, закрепления", — сказал он.

Погорелый объяснил важность Покровска и Мирнограда тем, что через них проходят логистические пути. Дорога на Константиновку уже закрыта, ведь оказалась частично под огневым контролем ВС РФ.

Ранее в ВСУ назвали уровень угрозы захвата Покровска. По словам офицера 59-й ОМБр, с апреля ВС РФ сумели пройти на 10–15 км вперед, однако понесли за этот период потери, которые измеряются тысячами. Силы обороны сдерживают штурмы, писали в Генштабе, и вскоре россиян могут ждать неожиданные последствия.